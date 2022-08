Dove vedere Inter-Cremonese Streaming Gratis. Archiviato la terza giornata, il campionato propone il primo turno infrasettimanale. Il programma degli anticipi di oggi martedì 30 agosto prevede in serata la sfida al “Giuseppe Meazza” di San Siro tra l’Inter e la Cremonese. Si gioca dopo Sassuolo-Milan delle 18:30 e in contemporanea a Roma-Monza alle 20:45.

L’Inter arriva dalla prima sconfitta, nel primo big match dell’anno, arrivata contro la Lazio dopo che aveva vinto le prime due gare contro contro Lecce e Spezia. A San Siro arrivano i grigiorossi che hanno ottenuto tre sconfitte: prima hanno perso nelle due trasferte contro Fiorentina (3-2) e Roma (1-0), poi sono caduti anche alla prima in casa contro il Torino (2-1), e oggi cercheranno i loro primi punti che serviranno poi per la salvezza. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Cremonese in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Dove vedere Inter-Cremonese in TV

Inter-Cremonese diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. DAZN ha annunciato che la prima e seconda voce del match saranno rispettivamente Pierluigi Pardo e Marco Parolo. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Inter-Cremonese Streaming Gratis senza Rojadirecta



Inter-Cremonese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’Inter ha perso soltanto una delle 22 partite disputate di martedì in Serie A (1-3 v Novara il 20 settembre 2011, anche all’epoca alla quarta giornata). Completano il bilancio per i nerazzurri 15 successi (inclusi tutti gli ultimi sei) e sei pareggi.

Inter-Cremonese Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’Inter ha vinto tutte le ultime otto sfide di Serie A contro formazioni neopromosse e solo una volta nella sua storia nella competizione ha registrato una striscia vincente più lunga contro avversarie provenienti dalla Serie B (10 di fila tra aprile 2002 e settembre 2003).

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Cremonese

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana Cordaz, Fontanarosa, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Gagliardini, Agoume, Correa.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. Allenatore Alvini. A disposizione in panchina: Sarr, Saro, Aiwu, Ndiaye, Sernicola, Castagnetti, Acella, Escalante, Quagliata, Baez, Milanese, Zanimacchia, Ciofani, Di Carmine, Tsadyout.

Arbitro: Fourneau di Roma 1. Guardalinee: Del Giovane e Yoshikawa. 4° Uomo: Manganiello. VAR: Irrati. Assistente VAR: Valeriani.

⚽ Alternative per vedere Inter-Cremonese in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Inter-Cremonese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Inter-Cremonese Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.