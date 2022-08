Dove vedere Sassuolo-Milan Streaming Gratis. Primo turno infrasettimanale per il campionato di calcio di Serie A 2022-23: alle ore 18:30 di oggi martedì 30 agosto inizia la 4a giornata con l’anticipo Sassuolo-Milan.

Rossoneri imbattuti con 2 vittorie e un pareggio (primi con 7 punti in classifica), Sassuolo con 4 punti raccolti dopo l’esordio con sconfitta contro la Juventus (3-0), la vittoria contro il Lecce in casa (1-0), e il pareggio, nell’ultima partita, in casa della Spezia (2-2). Di seguito le informazioni per vedere la partita Sassuolo-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Dove vedere Sassuolo-Milan in TV

Sassuolo-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Sassuolo-Milan (19esima volta in Serie A fra le due formazioni) su sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Sassuolo-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta



Sassuolo-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Al Mapei Stadium il Milan ha conquistato il 19° scudetto nell’ultima stagione. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime sei trasferte in casa del Sassuolo in Serie A e vincendo la prossima registrerebbero la propria striscia record di vittorie esterne consecutive nel massimo campionato contro un singolo avversario.

Sassuolo-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Domenico Berardi ha segnato il gol della vittoria nell’ultima partita casalinga del Sassuolo, con tre dei suoi ultimi quattro gol che sono stati decisivi per il risultato; nel frattempo, Olivier Giroud sarà pieno di fiducia dopo l’acrobazia scintillante al volo sabato sera contro il Bologna. Ha anche segnato una doppietta nel primo tempo la scorsa stagione qui, aiutando il Milan a vincere il suo 19esimo titolo.

⚽ Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore Dionisi. Indisponibili: Traore, Muldur. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Origi. Squalificati: nessuno.

⚽ Alternative per vedere Sassuolo-Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Sassuolo-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Sassuolo-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.