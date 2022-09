Alle 18:45 di oggi 8 settembre si potrà vedere Ludogorets-Roma streaming e tv grazie a Dazn e Sky. I giallorossi allenati da José Mourinho (campione in carica della prima edizione assoluta della Conference League) arrivano dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Udinese in campionato e oggi sperando di fare tutt’altro risultato nel loro esordio stagionale in Europa League al Huvepharma Arena di Razgrad, il campo dei bulgari del Ludogorets.

E’ la prima volta che le due formazioni si affrontano, ma la Roma ha già giocato 10 partite (7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) contro squadre bulgare nelle competizioni europee. Curioso che le ultime otto sfide sono state contro una stessa formazione: il CSKA Sofia. Il Ludogorets invece ha un record negativo in Europa League: la striscia più lunga senza vittoria nella storia della competizione, non avendo mai vinto nelle ultime 18 partite in Europa League, con 4 pareggi e 14 sconfitte!

Ludogorets-Roma, le probabili formazioni

Ludogorets (4-2-3-1): Sluga; Cicinho, Verdon, Terzlev, Gropper; Yordanov, Piotrowski; Tekpetey, Tissera, Delev; Thiago. Allenatore: Simundza. A disposizione in panchina: Padt, Nedyalkov, Plastun, Dimitrov, Witry, Cafumana, Souza, Georgiev, Rick, Nonato, Despodov.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Tripi, Spinazzola, Viña, Camara, Bove, Shomurodov, Volpato.

Arbitro: Craig Pawson (43 anni, Inghilterra).

