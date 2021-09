Dove vedere Inter Atalanta Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 25 settembre 2021 alle ore 18 italiane, dopo Spezia-Milan delle 15, per la 6a giornata di Serie A 2021-22. L’Inter (13 punti in classifica per la squadra di Simone Inzaghi) è la squadra che nell’anno solare 2021 ha vinto più partite in casa nei maggiori cinque campionati europei (14): nel parziale 46 gol per i nerazzurri, una media di 3,3 ad incontro. Dieci invece i punti conquistati dalla Dea che è tornata ai suoi abituali livelli dopo una partenza così e così. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter Atalanta in video streaming gratis e diretta live tv.

Dovesse vincere, l’Atalanta arriverebbe a quattro successi, eguagliando il proprio miglior risultato nelle prime sei giornate, già ottenuto cinque volte, di cui due nelle ultime due stagioni.

⚽ Dove vedere Inter Atalanta Diretta TV

Inter Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, coadiuvato da Dario Marcolin in cabina di commento.

⚽ Inter Atalanta Streaming Gratis

Inter Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Inter Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Correa, che non si è ripreso dalla botta al bacino rimediata con il Bologna. Dumfries scalza Darmian, ballottaggio Dimarco-Perisic. Freuler ritrova il suo posto a centrocampo, mentre in difesa si rivede Palomino. Zapata unica punta, più Malinovskyi di Ilicic. Pessina in dubbio per una botta a un piede, non dovesse farcela al suo posto Pasalic favorito su Ilicic.

⚽ Le probabili formazioni di Inter Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Inzaghi: “18 gol con 11 marcatori diversi in 5 giornate di campionato? Mi fa piacere, cerco di coinvolgere tutti. Ho la fortuna di avere ottimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti. I titolari sono sempre meno con le 5 sostituzioni, tutti danno ottimo segnali. Cerchiamo di preparare tante cose, ho avuto la fortuna di trovare una squadra già ottimamente allenata, che mi ha dato grande disponibilità. Cerchiamo di dare idee per far evolvere la squadra”.

Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Satriano. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao, Vidal. Squalificati: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, D Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Djimsiti, Lovato, Gosens, G Pezzella, Ilicic, Pessina, Miranchuk, Piccoli. Indisponibili: Muriel, Hateboer. Squalificati: nessuno.

Gasperini: “Sono rimasti forti senza Lukaku e Hakimi, fanno parecchi gol su palla inattiva e hanno grandi qualità, noi dovremo cercare di limitarli e dargli fastidio. Abbiamo 10 punti ed è un buon bottino, ma ora arrivano scontri di difficoltà maggiore, ma non ci sono problemi sulla tenuta della squadra”.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Colarossi e Prenna. IV uomo: Abisso. Var: Aureliano. Avar: Ranghetti.

Alternative per vedere Inter Atalanta in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.