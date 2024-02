Ultime Notizie » atalanta » Inter-Atalanta Streaming Gratis Oggi, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Inter-Atalanta streaming gratis e in tv. Il sogno di conquistare il 20° scudetto (e seconda stella sulla maglia) è quello che sta muovendo l’Inter di Simone Inzaghi in questo strepitoso campionato: +9 sulla Juvnetus prima inseguitrice, la Juventus (di stelle ne ha tre), e questa sera i nerazzurri possono volare a +12 dopo il recupero contro l’Atalanta.

Inter e Atalanta si affrontano quindi questa sera alle 20:45 per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono impegnate in campionato e in Europa, con obiettivi diversi: Inter vuole consolidare il primo posto, mentre l’Atalanta cerca di raggiungere la Champions. Entrambi gli allenatori devono fare scelte tattiche importanti per affrontare la partita. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming.

Statistica in evidenza: l’Inter ha segnato il gol di apertura in otto dei suoi ultimi nove scontri diretti casalinghi in Serie A, così come nello scontro diretto inverso.

Inter-Atalanta in TV, canale e orario



Inter-Atalanta in tv, per il recupero della 21a giornata del campionato di Serie A TIM, oggi mercoledì 28 febbraio 2024, con le immagini trasmesse allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), con inizio alle ore 20:45 italiane. I telecronisti Inter-Atalanta su DAZN sono Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin.. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona DAZN” la gara sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Come vedere Inter-Atalanta Streaming Gratis

Inter-Atalanta streaming gratis per gli abbonati da vedere con DAZN: basterà scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

selezionare la finestra dell’evento.

Arnautovic sostituirà Sanchez in attacco accanto a Lautaro, mentre Sommer tornerà tra i pali. Darmian giocherà sulla fascia destra e Asllani avrà un’altra opportunità dopo l’assenza di Calhanoglu. Scalvini partirà dalla panchina, con Djimsiti al suo posto in difesa. Zappacosta giocherà sulla destra, mentre Scamacca rischia una nuova esclusione in attacco. De Ketelaere e Bakker sperano di ottenere più spazio in campo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Indisponibili: Acerbi, Calhanoglu, Cuadrado, Sensi, Thuram. Suqalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Mkhitaryan.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Scalvini, Palomino, Hateboer, Ruggeri, Zappacosta, Adopo, De Roon, Miranchuk, Touré, Lookman. Inidsponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zappacosta, Holm, De Roon

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Lo Cicero-Zingarelli. IV uomo: Pairetto. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Marini.