La pioggia di quest’anno sta mettendo alla prova la celebrazione della Settimana Santa, mettendo a rischio le tradizionali processioni. Alcune sono state interrotte o modificate, mentre altre sono state addirittura sospese. Tuttavia, questa situazione ha stimolato la creatività degli utenti e dell’intelligenza artificiale.

Un utente di Twitter, appassionato di intelligenza artificiale ha chiesto a un servizio di generazione di immagini da descrizioni testuali di immaginare una processione di Pasqua in una giornata piovosa in Andalusia.

Tuttavia, i risultati ottenuti non sono stati di suo gradimento, poiché le immagini mostravano figure oscure, vestite di nero, con il volto coperto e gli abiti bagnati, evocando addirittura l’aspetto terrificante dei Nazgûl de Il Signore degli Anelli.

Questo episodio dimostra come la tecnologia possa ancora avere dei limiti nell’interpretare e riprodurre in modo accurato la realtà e l’immaginario umano.

“Senza dubbio, non ha assolutamente idea di cosa sia una processione”, afferma @adogrx per lamentare che Midjourney forse manchi di esperienza sufficiente per essere abbastanza realistico nel rappresentare tradizioni come questa. “Fa paura”, sentenzia.

L’episodio odierno fa discutere sulle sfide e sulle responsabilità che comporta rappresentare tradizioni e culture diverse da quelle proprie. È importante fare ricerca e comprendere appieno i significati e le pratiche dietro eventi come le processioni per evitare di cadere in stereotipi o di mancare di rispetto alle comunità che li celebrano. La sensibilità culturale e la conoscenza approfondita sono fondamentali per creare rappresentazioni autentiche e rispettose.