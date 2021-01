Ultime Notizie » Infortunio Dybala » Paulo Dybala: Pirlo ha confermato l’infortunio subito dall’argentino

DIRETTA JUVE – Nel match contro il Sassuolo che la Juventus ha vinto 3-1 allo Stadium, il giocatore argentino Paulo Dybala è uscito dal campo al 42′, visibilmente dolorante per una botta all’interno del ginocchio sinistro.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha assicurato questa domenica che l’argentino Paulo Dybala soffre di un “trauma da contusione al legamento collaterale” del ginocchio sinistro, dopo che la Joya è dovuto uscire nella prima metà della partita di campionato che la squadra bianconera ha vinto 3-1 contro il Sassuolo, per la 17a giornata del girone di andata di Serie A.

“Dybala ha un trauma per una contusione al collaterale, ha fastidio. Vedremo come sta nei prossimi giorni, speriamo non sia niente di grave”, ha detto Pirlo al termine della partita dell’Allianz Stadium, in dichiarazioni alla televisione di Sky Sport.

Dybala, partito al fianco del portoghese Cristiano Ronaldo, è uscito al 42′, visibilmente dolorante per una botta all’interno del ginocchio sinistro ed è stato sostituito dallo svedese Dejan Kulusevski. La Joya, autore di due gol in campionato e uno in Champions League, è uscito camminando lentamente dal campo.

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus, quarta in classifica, giocherà il Derby d’Italia contro l’Inter a Milano.