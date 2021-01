Ultime Notizie » Arnold Schwarzenegger » Arnold Schwarzenegger: Donald Trump “il peggior presidente della storia” (Video Messaggio)

L’attore Arnold Schwarzenegger ha defiito Donald Trump come “il peggior presidente della storia” dopo aver parlato delle violente rivolte avvenute mercoledì nel Campidoglio degli Stati Uniti, portate avanti da centinaia di sostenitori del presidente. L’ex governatore repubblicano della California ha pubblicato un video di più di 7 minuti con le sue dichiarazioni su Twitter, respingendo gli eccessi e invocando l’unità degli americani per sostenere il nuovo presidente, che è un democratico.

Schwarzenegger: “Ora, per iniziare questo processo, indipendentemente dalla sua affiliazione politica, ti chiedo di unirti a me nel dire al presidente eletto Biden: Presidente eletto Biden, ti auguriamo un grande successo come presidente. Se avrai successo, la nostra nazione trionferà. Lo sosteniamo con tutto il cuore nella sua ricerca di unirci”.

L’attore, emigrato negli Stati Uniti dall’Austria, ha ricordato la Notte dei cristalli del 1938, dove ci furono una serie di linciaggi e attacchi combinati nella Germania nazista e nel suo paese natale contro cittadini ebrei. E’ stato il più grande pogrom nella storia.

“Mercoledì è stato il giorno dei cristalli rotti proprio qui negli Stati Uniti. I cristalli rotti erano nelle finestre del Campidoglio degli Stati Uniti. Ma la folla non solo ha distrutto le finestre del Campidoglio, ha distrutto le idee che diamo per scontate”, ha detto Schwarzenegger, dopo aver ricordato che crescendo in Austria è molto consapevole del capitolo della storia con cui ha confrontato le manifestazioni.

Secondo il protagonista di Terminator, i manifestanti non solo hanno trasgredito le leggi irrompendo nell’edificio che “ospitava la democrazia“, ​​ma hanno “calpestato i principi” su cui era fondato il Paese.

D’altra parte, l’attore ha sottolineato che Trump “ha cercato di invertire i risultati di un’elezione, un’elezione giusta”, sostenendo che “ha cercato un colpo di stato ingannando le persone con le bugie”.

Dopo aver definito l’attuale inquilino della Casa Bianca un “leader fallito“, Schwarzenegger ha detto che Trump “diventerà il peggior presidente della storia“, ma ha sottolineato che “presto sarà irrilevante come un vecchio tweet”. Tuttavia, l’artista ha anche interrogato altri funzionari eletti che hanno sostenuto le affermazioni del presidente.

“E per coloro che pensano di poter abrogare la Costituzione degli Stati Uniti, sappiate questo: non vincerete mai. Presidente eletto Biden, siamo con voi oggi, domani e sempre in difesa della nostra democrazia e [contro] coloro che la minacciano” – Arnold Schwarzenegger.