Immagini mozzafiato del pianeta gigante con il suo nucleo esposto.

Ogni giorno lo spazio ci regala nuove emozioni: la vita di un astronomo dev’essere veramente emozionante! Un team di scienziati ha trovato a 730 anni luce dalla Terra un corpo chiamato TOI-849 b, che è stato osservato dal suo nucleo e che si trova all’interno del cosiddetto “deserto nettuniano“, un’area molto vicino il suo sole, dove la temperatura è molto alta.

Gli astronomi sono rimasti sorpresi perché in questo “deserto nettuniano” non c’erano quasi pianeti gassosi, perché la loro atmosfera sarebbe semplicemente evaporata e questo era esattamente ciò che trovarono con gli osservatori del deserto di Atacama.

“Abbiamo abbiamo trovato un pianeta extrasolare simile alle dimensioni di Nettuno, che in passato era probabilmente il nucleo di un pianeta gigante, un nucleo esposto”, ha dichiarato James Jenkins, astronomo della Facoltà di Scienze fisiche e matematiche dell’Università del Cile.

Ha aggiunto che questo è il primo mondo di questo tipo ad essere scoperto con una dimensione quattro volte più grande della Terra e 40 volte maggiore in massa. La densità è molto simile a quella della Terra, quindi “o ha pochissima atmosfera o semplicemente non ne ha una, rendendola una gigantesca palla di roccia”, ha affermato il ricercatore del Center of Excellence in Astrophysics and Related Technologies (Cata).

“I modelli computazionali che usiamo per spiegare la nostra scoperta indicano che questo gigante gassoso ha perso il suo involucro esterno, cioè la

sua atmosfera, lasciando dietro il guscio roccioso che abbiamo scoperto. Questo ci dà l’opportunità di approfondire ulteriormente i dettagli sui, cosa che è difficile da fare nel nostro Sistema Solare “, ha affermato Jenkins.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, indica che il segnale del pianeta è stato scoperto per la prima volta dall’Exoplanet della NASA con il telescopio Transit Survey Satellite (Tess). Successivamente sono state effettuate misurazioni fotometriche di follow-up, che hanno permesso la conferma del suo segnale, un fatto chiave per ottenere la misurazione del raggio del pianeta.

“Tess ha trovato il primo indizio nell’ottobre 2018, quindi ci è voluto un anno per ottenere misurazioni di follow-up per confermare il pianeta e misurare la sua massa. I test aggiuntivi e la stesura del nostro lavoro hanno significato che l’intero processo ha richiesto quasi due anni”, ha affermato l’accademico dell’Università del Cile.

Lo scienziato ha concluso che il suo gruppo vuole continuare a monitorare questo sistema alla ricerca di pianeti aggiuntivi per determinare se esiste la possibilità che rimanga un’atmosfera per studiarli: