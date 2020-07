Importante scoperta dell'interno di un pianeta al di fuori del Sistema Solare

Per la prima volta nella storia, un team di astronomi ha scoperto il “cuore” di un pianeta gigante. Questa scoperta offre una visione senza precedenti all’interno dei pianeti. La scoperta è stata compiuta per mezzo di uno strumento dell’Osservatorio europeo meridionale del Cile che ha permesso di misurare la massa dell’esopianeta dai cambiamenti registrati nello spettro luminoso della stella. Ha tra 2 e 3 volte la massa di Nettuno, ma è molto denso.

I pianeti gassosi giganti come Giove e Saturno hanno un solido nucleo planetario sotto uno spesso strato di idrogeno ed elio. Ma nessuno ha mai visto come sono questi nuclei solidi. Adesso, per la prima volta nella storia, un team di astronomi ha scoperto il “cuore” di un pianeta gigante che non ha quell’atmosfera densa. Sono i resti di un gigante gassoso.

Chiamato TOI 849 b, l’oggetto spaziale orbita attorno a una stella simile al Sole a 730 anni luce di distanza.

Il nucleo orbita così vicino alla sua stella madre che un anno dura solo 18 ore terrestri e la sua temperatura superficiale è di circa 1527 °C.

Ma cosa sarebbe potuto accadere per far sì che il nucleo fosse esposto in questo modo? I ricercatori non sono sicuri se il nucleo abbia perso la sua atmosfera in una collisione o semplicemente non l’abbia mai sviluppata. TOI 849 b è il pianeta terrestre scoperto più massiccio, che ha una densità simile alla Terra. Ci si aspetterebbe che avesse accumulato grandi quantità di idrogeno ed elio quando si è formato, essendo simile a Giove. Questa sarebbe una teoria.

Ma potrebbe anche essersi scontrato con un altro pianeta o essere fotoevaporato o semplicemente non averlo mai avuto, essendo un gigante gassoso “fallito”. È la prima volta che pianeti del genere esistono e possono essere trovati. Questa scoperta offre una visione senza precedenti degli interni dei pianeti, cosa che non possiamo fare nel nostro Sistema Solare e che apre le porte a nuove ricerche sulla loro struttura e sui nostri giganti gassosi.