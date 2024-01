Ultime Notizie » Mercato extra-alberghiero » Boom del turismo extra-alberghiero in Italia: Un’opportunità d’investimento che rivoluziona il panorama turistico

Il turismo continua a brillare come motore trainante dell’economia globale, specialmente nel Belpaese, dove il settore dell’ospitalità segna punti chiave con una spesa prevista di 155 miliardi soltanto nel 2023, confermando il suo ruolo cruciale nel contesto economico nazionale. Secondo le proiezioni, l’Italia è al settimo posto in Europa per l’incidenza turistica sul PIL, con un significativo 13%. Questo impatto non si riflette solo nei numeri economici, ma si estende al tessuto sociale, generando occupazione per oltre 2,7 milioni di persone.

Il 2023 ha già visto un aumento delle presenze turistiche del +13% nel primo semestre, suggerendo una crescita costante che coinvolge tutti i settori. Di particolare interesse è l’incremento del turismo destagionalizzato, che sfrutta le risorse del territorio italiano durante tutto l’anno, riducendo i picchi di affluenza e promuovendo un flusso costante di visitatori. In questo contesto, l’investimento nell’industria turistica, con un focus sulle strutture extra-alberghiere, emerge come un’opportunità imprenditoriale significativa.

Il mercato extra-alberghiero in Italia ha visto una crescente affluenza di operatori che scelgono di investire in soluzioni ricettive come appartamenti per uso turistico, bed and breakfast, agriturismi, residence e ostelli della gioventù. Secondo i dati Istat, nelle principali destinazioni turistiche come Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli, gli immobili locati a breve termine rappresentano in media il 7% del totale degli alloggi censiti, con una chiara preferenza per la categoria “appartamenti”.

L’avvio di un’impresa ricettiva extra-alberghiera in Italia può risultare gratificante e redditizio se pianificato attentamente. In questo contesto, la tech company italiana TeamSystem offre un vademecum scaricabile online intitolato “Gestire un’attività ricettiva extra-alberghiera: la guida completa per la tua attività,” che fornisce consigli utili per avviare e gestire tale tipo di attività, rispettando le normative vigenti e garantendo servizi di alta qualità.

La guida di TeamSystem copre fasi chiave come la pianificazione strategica, la creazione di un business plan, il controllo di gestione, il revenue management e la determinazione dei prezzi. Affronta anche la gestione operativa della clientela, dei dipendenti, del magazzino e dei rapporti con i fornitori. Infine, offre approfondimenti sulla gestione commerciale di una struttura extra-alberghiera, presentando strategie e tattiche di marketing per promuovere la struttura e attirare nuovi clienti.

Informazioni sull’azienda

