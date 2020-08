Lista Forbes dei più pagati in TikTok nell'ultimo anno: 1a Addison Rae Easterling

La rivista Forbes ha pubblicato un elenco delle star di TikTok più pagate da giugno 2019. La giovane americana di 19 anni Addison Rae Easterling è al primo posto con 5 milioni di dollari di entrate annuali. Soldi che guadagna grazie ai suoi video di danza e i suoi 54,1 milioni di follower sulla piattaforma.

Un anno fa, Easterling è entrato nella Louisiana State University per studiare giornalismo. In autunno, il suo profilo TikTok stava già attirando un milione di follower e iniziò a pubblicare pubblicità a pagamento. Dice che altri studenti l’hanno riconosciuta nel campus e le hanno chiesto di fare una foto con lei. “Hanno detto il mio nome quando sono entrata in classe ed è stato davvero sorprendente”, ha detto la giovane.

A dicembre, la Easterling lasciò il college e si trasferì a Los Angeles per proseguire la sua carriera nei media. Insieme ad altre persone famose per la loro attività sui social media, ha formato il gruppo creativo Hype House, cosa che l’ha aiutata ad attirare ancora di più l’attenzione sul suo profilo.

Forbes rivela che due terzi delle sue entrate provengono da campagne con il marchio sportivo Reebok e dagli orologi Daniel Wellington. Nel luglio di quest’anno, Easterling è diventato anche il rappresentante globale del marchio di abbigliamento American Eagle.

Inoltre, trasmette un “podcast” su Spotify con sua madre, Sheri Nicole, chiamato “Mama Knows Best” (“La mamma sa meglio”), e la prossima settimana lancerà il suo marchio di cosmetici, Item Beauty.

Addison Rae Easterling: “TikTok è stato ciò che mi ha portato dove sono”.

Dietro alla 19enne Addison Rae Easterling con guadagni da 5 milioni di dollari annui, Forbes posiziona Charli D’Amelio al secondo posto con 4 milioni di guadagni, sua sorella Dixie D’Amelio al terzo posto con 2,9 milioni di dollari. Al quarto posto di questa speciale classifica c’è la indipendente Loren Gray con 2,6 milioni. Al quinto posto troviamo il giovane Josh Richards con 1,5 milioni, seguito da Michael Le con 1, 2 milioni il quale ha guadagnato la stessa cifra di Spencer X.

