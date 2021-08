Ultime Notizie » cellulare » Xiaomi Mi Mix 4 con la fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo

Sembra che le aziende di telefonia mobile stiano già osando nascondere la fotocamera frontale dietro lo schermo. Negli ultimi anni si è passati dall’avere frontali spessi ad avere tacche grandi, anche se poi sono arrivate le tacche a forma di goccia d’acqua, molto più discrete, e attualmente ci sono molti modelli con perforazioni nello schermo. Raramente si è optato per altre soluzioni che hanno permesso di avere gli schermi completamente libere, dove da tempo si attendevano modelli che nascondono completamente la fotocamera dietro lo schermo.

Alle opzioni ufficiali di ZTE e alla proposta che Oppo ha presentato di recente si affiancheranno tra pochi giorni il nuovo Xiaomi Mi Mix 4, che dovrebbe avere anche la fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo.

Xiaomi manterrà la sua promessa di vendere un cellulare con una fotocamera frontale nascosta

Il Mi Mix 4 sarà presentato con il nuovo Mi Pad 5 martedì prossimo insieme ad altri prodotti. Attualmente vengono già pubblicizzate alcune anticipazioni del nuovo dispositivo mobile in cui non vi è presenza, in linea di massima, della fotocamera frontale sullo schermo.

Per questo bisogna tener conto anche di un video trapelato all’inizio di questa settimana da Digital Chat Station sul social Weibo, disponibile anche su YouTube (link per vederlo), in cui si vede l’utilizzo di un pannello flessibile che inizialmente non mostra la fotocamera frontale, ma quando è spento, la fotocamera può essere vista molto chiaramente.

Questo lo rende ancora più interessante, così potremo saperne di più sulla tecnologia utilizzata martedì prossimo.

A tal proposito, Xiaomi aveva già offerto un’anteprima video della sua tecnologia lo scorso anno, promettendo che entro quest’anno comincerebbe ad arrivare, e che secondo alcune recenti segnalazioni, tra i dispositivi previsti ci sarebbe il nuovo Xiaomi Mi Mix 4, che arriverà a diventare il primo dispositivo dell’azienda ad avere una fotocamera frontale nascosta sullo schermo.

Anticipazioni nuovo Xiaomi Mi Mix 4

Secondo altri leak, che si sono intensificati nelle ultime settimane, il nuovo dispositivo ospiterà anche lo Snapdragon 888 di Qualcomm, oltre a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata ultraveloce da 120W, ricarica rapida wireless da 80W, oltre ad avere un FullHD. + schermo.

Come sappiamo, i leak vanno sempre colti con le pinzette in attesa che arrivi il momento ufficiale della presentazione, che Xiaomi celebrerà martedì prossimo in Cina alle 19:30 in Cina, alle ore 13:30 in Italia, dove sarà essere offerti i dettagli del dispositivo “innovativo” che servirà da nastro di partenza per il lancio di più modelli con la fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo.