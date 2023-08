Ultime Notizie » Canali WhatsApp » Come sfruttare WhatsApp per guadagnare denaro extra

La situazione attuale nel mondo dal punto di vista finanziario è molto delicata per molte persone. In ogni caso, non c’è nessuno che disdegni un reddito extra, specialmente se può essere ottenuto in modo relativamente semplice e senza sforzo. Ecco perché vogliamo presentarvi un trucco che vi permetterà di generare entrate extra in modo completamente legale e senza violare alcuna politica.

Oltre alle numerose funzionalità, molte app offrono anche servizi interessanti. Quello che bisogna sapere è come accedere a tali funzioni e come trarne vantaggio. WhatsApp, in particolare, è conosciuta per introdurre nuove caratteristiche con ogni aggiornamento, rendendo l’app di messaggistica ancora più interessante. Vi assicuriamo che tutto è fatto in modo legale e non viola alcuna politica.

WhatsApp Business è un’applicazione specificamente pensata per le piccole e medie imprese. Semplifica notevolmente le interazioni con i clienti, offrendo strumenti per organizzare, automatizzare e rispondere più velocemente ai messaggi. Inoltre, è gratuita e disponibile su dispositivi Android e iPhone.

Grazie alle fantastiche opzioni offerte da WhatsApp Business, puoi fare in modo che la tua attività abbia un impatto significativo. Infatti, puoi sfruttare i miliardi di utenti già presenti e noi ti mostreremo come farlo. Tuttavia, vogliamo sottolineare che non è garantito ottenere un guadagno, ma ci sono buone possibilità che i follower che otterrai possano donarti qualcosa in cambio delle informazioni che inizierai a diffondere. Nel caso tu offra già un catalogo dei tuoi prodotti per vendere attraverso WhatsApp, questa sarà una ulteriore opzione per aumentare le entrare: i canali di WhastApp.

I canali di WhastApp

Come già anticipato in un altro articolo, WhatsApp sta introducendo una nuova funzione chiamata “canali“, che permetterà agli utenti di seguire argomenti di loro interesse in modo privato e sicuro. I canali saranno separati dalle chat familiari, degli amici e delle comunità e saranno raggruppati nella scheda “Novità”. Gli amministratori potranno inviare testi, immagini, video, adesivi e sondaggi ai loro seguaci tramite questa piattaforma. Sarà creato un elenco di ricerca per agevolare la scelta dei canali da seguire, che includerà hobby, squadre sportive e notizie locali. Come accedere ai canali? Sarà possibile accedere ai canali tramite collegamenti di invito inviati tramite chat o e-mail o pubblicati online.

L’obiettivo di WhatsApp è garantire la massima riservatezza sia per gli amministratori che per i seguaci. Inoltre, WhatsApp limiterà la conservazione delle informazioni dei canali sui propri server a 30 giorni e offrirà opzioni per rendere le notizie disponibili per un periodo ancora più breve sui dispositivi dei seguaci.

Gli amministratori avranno anche la possibilità di bloccare la cattura dello schermo e il reinvio dei contenuti dal canale.

Gli amministratori possono decidere chi può seguire il loro canale e se desiderano che sia visibile nell’elenco di ricerca.

I canali saranno inizialmente disponibili solo in alcuni paesi, ma saranno estesi ad altri paesi in seguito. WhatsApp intende anche supportare gli amministratori offrendo loro la possibilità di creare un business intorno al loro canale tramite servizi di pagamento e promuovere alcuni canali per aumentarne la visibilità nell’elenco di ricerca. Nonostante l’introduzione dei canali, WhatsApp continuerà a concentrarsi sull’invio di messaggi privati tra amici e familiari e si spera che questa nuova funzione sia gradita dagli utenti.

Ecco come puoi guadagnare denaro utilizzando WhatsApp

La prima cosa che dovrai fare è andare nella nuova sezione “Canali” e generarne uno nuovo. Per creare un canale, verifica che WhatsApp non abbia aggiornamenti, puoi farlo dalle informazioni dell’applicazione nel menu di configurazione, selezionare la scheda “Novità” (in basso) e proprio lì nella sezione canali selezioni l’icona a forma di croce. Fatto ciò, ciò che segue è aggiungere un nome al canale, un’immagine del profilo e una buona descrizione. Per fare ciò, quello che farai è andare su “Crea canale”, selezionare continua e il gioco è fatto, è qui che puoi aggiungere quanto sopra. Infine, fai clic su “Crea canale” e inizia a condividere le informazioni. Adesso inserisci un argomento specifico, ti consigliamo di pensare a uno che è molto richiesto o di tendenza, che ti senti in grado di affrontare quell’argomento e che hai informazioni utili da condividere (anime, videogiochi, tecnologia, sport, spettacoli, ecc.). Se lo fai per ampliare il tuo negozio online, condividerai argomenti connessi alla tematica che ti interessa da vicino. Quando raggiungi un numero elevato di follower, potrai finalmente condividere i tuoi codici QR bancari in modo che ti forniscano supporto finanziario e continuino così a mantenere attivo il canale.

Ricorda di fare molta attenzione quando si condividono immagini o video o anche audio che hanno diritti d’autore e ti consigliamo di essere paziente, con gli argomenti corretti, a poco a poco avrai abbastanza follower da poter trasformare il tuo canale in “tendenza”. Buona fortuna!