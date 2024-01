Ultime Notizie » Bot di GPT » PayMeForMyAI: monetizza bot basati su GPT, guadagna con l’Intelligenza Artificiale

Da pochi giorni abbiamo già a disposizione il negozio di chat su ChatGPT, e molte persone stanno creando bot che possono essere molto utili per gli internauti. Il punto è che molti altri stanno pensando a come monetizzare questo lavoro, ed è qui che la piattaforma PayMeForMyAI emerge come una soluzione notevole per la creazione e la monetizzazione di bot basati su GPT. Oggi è ancora più facile guadagnare online.

PayMeForMyAI si distingue per permettere agli utenti di essere pagati direttamente per l’uso dei loro bot di GPT. Questa caratteristica è vitale, in quanto dà ai creatori completa libertà nella determinazione dei prezzi, a differenza del modello di compensazione basato sulla partecipazione dell’utente proposto da OpenAI nel suo GPT Store. In modo significativo, PayMeForMyAI elimina le commissioni di elaborazione di Stripe, il che significa che i creatori possono conservare il 100% dei ricavi generati.

Un aspetto cruciale di PayMeForMyAI è la sua ampia accessibilità. A differenza del GPT Store di OpenAI, che è limitato agli utenti di ChatGPT Plus, PayMeForMyAI è disponibile per tutti gli utenti, ampliando la sua portata e il suo potenziale di mercato.

L’integrazione dei bot nei siti web è una funzionalità offerta da PayMeForMyAI e non presente sulla piattaforma di OpenAI. Ciò apre nuove possibilità per applicazioni web arricchite dall’IA.

PayMeForMyAI si distingue anche per permettere ai creatori di utilizzare diversi modelli di IA, non limitandosi solo a GPT-4 Turbo di OpenAI.

Questa flessibilità è essenziale per una personalizzazione più approfondita e per adattarsi a esigenze specifiche. La piattaforma ha anche piani per offrire analisi degli utenti e raccolta di dati, qualcosa che non è disponibile nel GPT Store. Questa funzionalità è fondamentale per comprendere meglio il pubblico e ottimizzare i bot.

Facilità d’uso di PayMeForMyAI: consente agli utenti senza conoscenze di programmazione di creare facilmente bot. Questo democratizza l’accesso alla tecnologia dell’IA. Potete provarlo su paymeformyai.com e vedrete che non sto mentendo.

PayMeForMyAI non si ferma qui: annuncia caratteristiche future come la multimodalità e la capacità di chiamare funzioni, ampliando ulteriormente le capacità dei bot.

PayMeForMyAI rappresenta un significativo passo avanti nel modo in cui i creatori possono sviluppare e monetizzare le loro competenze nell’IA. Affrontando aspetti chiave come l’accessibilità, la flessibilità, l’integrazione web e la raccolta di dati, questa piattaforma ha il potenziale per trasformare il panorama della monetizzazione dell’IA.

Lo strumento si profila come un’importante risorsa per coloro interessati ad esplorare e sfruttare il potenziale dei bot di GPT, ma non possiamo dimenticare che OpenAI ha molti piani per il suo negozio, quindi questi vantaggi potrebbero scomparire rapidamente.