DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA STREAMING. Sul circuito dell’Hungaroring di Budapest, si corre il Gran Premio di Ungheria, terza prova del mondiale di Formula 1 2020. Alle 15 di oggi sabato 18 luglio le qualifiche per decidere chi partirà in pole position sulla griglia di partenza. Partenza gara in programma per domenica 18 luglio alle ore 15:10. Scopri dove vedere le Ferrari nel GP d’Ungheria streaming e diretta tv.

Dove vedere il GP d’Ungheria di Formula 1 2020 in streaming gratis senza usare Rojadirecta.

Potrete seguire il GP d’Ungheria di F1 in diretta su Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201).

Buone notizie in Casa Ferrari dopo le Prove Libere 2 del Venerdì

(per gli abbonati) con l’app Sky Go per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV. Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Cade la pioggia sull’Hungaroring e in condizioni di bagnato è Sebastian Vettel a registrare il giro più veloce. Per la prima volta in questo Mondiale al termine di una seconda sessione di libere è una Ferrari a guidare la classifica in 1’40″464.

Trattasi, però, di una classifica piuttosto ridotta poichè nel pomeriggio piovoso soltanto 13 piloti hanno registrato un tempo. Seconda posizione per Valtteri Bottas a soli due millesimi, poi la McLaren di Carlos Sainz e le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez.

Decima l’altra Rossa di Charles Leclerc mentre rimane ai box Lewis Hamilton, in pista per un solo installation lap. Appuntamento rinviato alla terza sessione di libere domani alle 12:00, poi dalle 15:00 la qualifica con la lotta per la pole position.