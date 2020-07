Incredibile volo del Condor senza sbattere le ali.

I condor andini trascorrono meno dell’1% del tempo di volo totale sbattendo le ali;: è un record per gli uccelli. Alcuni di questi grandi uccelli sacri nel Sud America possono percorrere distanze fino a 172 chilometri senza ricorrere al volo attivo. Questa conclusione è stata fatta da un gruppo di ornitologi, che hanno seguito i movimenti di 8 condor immaturi dall’Argentina.

Per gli uccelli di grossa taglia, ogni sbattimento è molto costoso dal punto di vista energetico. Questo vale pienamente per il condor andino (Vultur gryphus), che vive nella parte occidentale del Sud America. L’apertura alare di questo enorme uccello può raggiungere i tre metri e pesare fino a 15 chilogrammi, rendendolo uno dei più grandi uccelli volanti al mondo.

I condor preferiscono una forma passiva di volo.

Si librano a lungo nel cielo, usando correnti d’aria ascendenti o termiche. Tuttavia, a volte anche questi giganti devono fare uno sforzo e sbattere le ali. Un team di ornitologi guidato da Emily Shepard dell’Università di Swansea ha deciso di scoprire a quali condizioni ciò accade.

Nel 2013-2018, gli scienziati hanno attaccato sensori alle ali di 8 condor immaturi dell’Argentina che hanno misurato l’altitudine e la posizione. Il peso di tutta questa attrezzatura non ha superato l’1% del peso totale dell’uccello. Dieci giorni dopo, i sensori sono stati scollegati e rilasciati, dopo di che i ricercatori li hanno analizzati.

In totale, il team è riuscito a registrare i dati su 235 ore di volo condor. Gli uccelli trascorrevano gran parte del tempo viaggiando tra la notte e i luoghi di alimentazione, oltre a pattugliare le aree in cui erano concentrate le mandrie di bestiame.

I condor studiati raramente sbattono le ali

Hanno speso solo l’1,3% del tempo di volo totale in questo movimento. Questo è l’indicatore più basso tra tutti gli uccelli: in confronto, nelle cicogne bianche (Ciconia ciconia) durante la migrazione, la percentuale di volo attivo è del 17%. Per gli albatri erranti (Diomedia exulans), questa cifra varia dall’1,2% al 14,5%.

Durante i viaggi a lunga distanza, il volo attivo era lo 0,8% delle volte e, durante i corti, l’8,6%.

I singoli condor possono volare da 98 a 317 minuti senza sbattere le ali: data la loro velocità, ciò corrisponde a una distanza di 172 chilometri.

Molto spesso, gli uccelli dovevano ricorrere al volo attivo a bassa quota. Nel 75% dei casi, ciò si è verificato durante il decollo dalla superficie. Dato l’elevato costo energetico delle ali battenti, si può presumere che i condor debbano scegliere con cura un sito di atterraggio, evitando così uno spreco eccessivo di risorse. Un’altra situazione in cui i condor sbattono le ali è durante le transizioni da un aggiornamento a un altro.

I risultati dello studio, pubblicati su PNAS, ci consentiranno di imparare di più sull’ecologia dei condor andini e di stabilire una protezione più efficace per questi uccelli rari. Tuttavia, interessano anche i paleontologi che stanno cercando di ricostruire lo stile di vita di uccelli estinti e pterosauri e agli ingegneri che sviluppano veicoli aerei senza pilota.

I più piccoli parenti dei condor, gli avvoltoi neri (Coragyps atratus) e gli avvoltoi dalla testa rossa (l’aura di Cathartes) hanno sviluppato un tipo speciale di volo verso l’alto. Lo spostamento “distorto” li aiuta a usare piccoli flussi turbolenti vicino alla superficie terrestre e quindi rimanere più a lungo nell’aria.