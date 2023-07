Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Ungheria 2023 Formula 1 Streaming Gratis, dove vedere Partenza Gara Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Semafori verdi alle ore 15 italiane per vedere in diretta streaming la partenza del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, 11esima prova del Mondiale 2023.

Lewis Hamilton ha raggiunto la sua 104esima pole position in carriera, diventando il primo pilota ad ottenere 9 pole position su un unico circuito. Questa è stata anche la fine del periodo di astinenza più lungo della sua carriera, durato 33 Gran Premi, dall’ultima pole ottenuta in Arabia Saudita nel 2021.

Hamilton ha inoltre pareggiato il suo record di 11 prime file ottenute in Ungheria, eguagliando il suo precedente record stabilito a Yas Marina. Ha anche stabilito un nuovo record per la distanza più lunga tra due pole position, con un periodo di 16 anni, 1 mese e 12 giorni, superando il precedente record di Kimi Raikkonen di 15 anni, 2 mesi e 4 giorni.

Mercedes ha interrotto una serie di 19 Gran Premi senza pole position, ottenendo la loro 137esima pole. Max Verstappen ha invece interrotto una sequenza di 5 pole position consecutive. Inoltre, la prima fila di Hamilton in Ungheria è stata la sua 51a in carriera, posizionandosi al 7° posto nella classifica di tutti i tempi, a soli 5 di distanza dal record di Nigel Mansell.

Griglia di partenza TOP 10 GP Ungheria F1 2023

1) Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.609

2) Max Verstappen (Red Bull) +0.003

3) Norris (Mclaren) +0.085

4) Piastri (Mclaren) +0.296

5) Zhou (Alfa Romeo) +0.362

6) Leclerc (Ferrari) +0. 383

7) Bottas (Alfa Romeo) +0.425

8) Alonso (Aston Martin) +0.426

9) Perez (Red Bull) +0.436

10) Hulkenberg (Haas) +0.577

Andiamo a scoprire gli orari e dove vedere il GP d’Ungheria di Formula 1 in streaming e tv.

Dove vedere GP Ungheria 2023 F1 Streaming Live e TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 in tv dal circuito “Hungaroring”, sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.