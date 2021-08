Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Ungheria: la devastante carambola alla Partenza

INCIDENTE GP UNGHERIA – L’undicesima prova del Mondiale di Formula 1 è iniziata con una devastante carambola alla fine del primo rettilineo dopo la partenza. Bottas parte male e arriva lungo sulla pista umida, provocando uno strike simile al bowling, coinvolgendo tante vetture.

Anche Stroll non controlla la sua autovettura e mette fuori causa anche Perez e Charles Leclerc in curva 2. La gara viene ovviamente interrota e tutti corrono ai box per controllare la propria vettura. Danni alla Red Bull di Verstappen. Si ritirano quindi Bottas, Stroll, Perez e Leclerc. Ne esce indenne Hamilton, Carlos Sainz rimonta fino alla quarta posizione. Bandiera rossa al terzo giro e gara sospesa. Scopri dove vedere il GP dell’Ungheria streaming live e diretta tv.