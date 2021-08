Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Ungheria F1 Streaming e Diretta TV, dove vedere partenza gara



Diretta Formula 1 2021: GP Ungheria Streaming Live. Si corre all’Hungaroring di Budapest l’undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 stagione 2021, che verrà trasmesso in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Questa la griglia di partenza del GP Ungheria all’Hungaroring, partenza ore 15.

Prima fila: Hamilton (Mercedes)-Bottas (Mercedes)

Seconda fila: Verstappen (Red Bull)-Perez (Red Bull)

Terza fila: Gasly (AlphaTauri)-Norris (McLaren)

Quarta fila: Leclerc (Ferrari)-Ocon (Alpine)

Quinta fila: Alonso (Alpine)-Vettel (Aston Martin)

Sesta fila: Ricciardo (McLaren)-Stroll (Aston Martin)

Settima fila: Raikkonen (Alfa Romeo)-Giovinazzi (Alfa Romeo)

Ottava fila: Sainz (Ferrari)-Tsunoda (AlphaTauri)

Nona fila: Russell (Williams)-Latifi (Williams)

Decima fila: Mazepin (Haas)-Schumacher

Dove Vedere GP Ungheria F1 2021 streaming gratis e diretta tv



(Haas)

Dal circuito di Budapest le immagini del Gp dell’Ungheria di Formula 1 sarà trasmesso in tv in esclusiva sulla piattaforma pay-per-view di Sky. In diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere la Formula 1 con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now.