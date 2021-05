Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Spagna 2021 F1 Streaming Gratis: come vedere la Ferrari a Montmeló

DIRETTA GP Spagna 2021 F1 STREAMING. Si corre questo week-end sul circuito di Montmeló, il 4° appuntamento della Formula 1 2021: il Gran Premio del Spagna. Come di consueto verrà trasmesso su Sky, in diretta con Sky Sport F1 (canale 207). Occhi puntati sul duello fra Hamilton e Verstappen, protagonisti di questo avvio di stagione. Attenzione alla Ferrari che da Portimao a Barcellona ha attuato alcuni importanti cambiamenti anche in vista della successiva gara a Montecarlo.

Dove vedere il GP Spagna 2021 F1 Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Potrete seguire il GP Spagna in diretta su Sky Sport Formula 1 (Canale 207).

Gli orari del Gran Premio del Spagna di Formula 1

(per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Sabato 8 maggio 2021 > Libere 3 alle ore 12:00, Qualifiche per determinare Pole Position e Griglia di Partenza alle ore 15:00.

Domenica 9 maggio 2021 > Ore 15:00 partenza gara.