Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Spagna 2023 F1 Live Streaming Gratis TV, dove vedere Diretta Partenza Gara Ferrari

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Nella qualifica del Gran Premio di Spagna a Barcellona, Max Verstappen su Red Bull ha centrato la pole position in 1:12.272, seguito da Carlos Sainz su Ferrari che ha centrato la prima fila. L’altra Ferrari di Charles Leclerc è stata eliminata clamorosamente nel Q1, mentre Sergio Perez è stato eliminato nella seconda sessione. Le McLaren hanno fatto bene con Lando Norris terzo in griglia, mentre Alpine con Pierre Gasly è quarta ma retrocessa di sei posizioni per impeding. Hamilton su Mercedes sale al quarto posto in griglia, con il compagno di squadra Valtteri Bottas che ha ricevuto solo un avviso dai commissari per un contatto con Hamilton. L’Aston Martin non ha brillato particolarmente, ma Lance Stroll è stato migliore di Fernando Alonso.

Dove vedere GP Spagna 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV?

Tutti collegato alle ore 15:00 italiane di domenica 4 giugno 2023 per vedere le immagini della partenza gara delle Ferrari nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente

Alternative per vedere GP Spagna 2023 Streaming Online?

alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e. Inoltre, su, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO, a pagamento per tutti su Now. “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando guardi eventi sportivi in streaming online utilizza una connessione sicura in VPN.