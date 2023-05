Ultime Notizie » Arbitro Doveri » Atalanta-Juventus: Vlahovic ingiustamente ammonito da Doveri dopo il gol al 98°

ATALANTA-JUVENTUS: figuraccia dell’arbitro Doveri. E’ scoppiata la polemica dopo il gol di Dusan Vlahovic in casa dell’Atalanta al 98esimo minuto e che ha regalata la vittoria alla sua Juventus per 0-2. Vlahovic ha esultato zittendo i cori razzisti (iniziati fin da quando era entrato in campo al 65′) e viene ammonito dall’arbitro Doveri.

“Troppo bianco rispetto a Lukaku e Ceesay per passarla liscia. Due pesi e due misure sempre in questa Serie A. Questo è razzismo” commentano su Twitter, dove è scoppiata immediatamente la polemica e per tutta la domenica, si sono susseguite pubblicazioni di protesta per il comportamento dell’arbitro Doveri.

Sì era detto "no ammonizione" per chi risponde a insulti razzisti. Prosegue spedito il campionato della disparità di trattamento… #Vlahovic pic.twitter.com/7WrmeIkAax — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) May 7, 2023

🟨 Vlahovic non sarà graziato

📤 Non riceverà solidarietà da nessuno

😭 La Juve non piangerà e non farà comunicati demagogici

⛔ Lukaku non dirà nulla, forse si vergognerà in silenzio

📰 Domani non leggeremo "Forza Dusan"

🔎 Gli ispettori federali non hanno sentito #Vlahovic ❤️ pic.twitter.com/Jd0HEnyKRt — IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) May 7, 2023

Atalanta-Juventus 0-2

La Juventus vince 2-0 in casa della Atalanta di Gasperini, consolidando il secondo posto nella corsa per la Champions League. La partita è stata giocata a buon ritmo e l’Atalanta ha fatto un buon pressing. La Juventus ha segnato il primo gol al 56′ con un tap-in di Iling Junior dopo un rimpallo, mentre il secondo gol è arrivato nel recupero grazie a Vlahovic. La Atalanta ha avuto una buona occasione con un tiro di Di Maria al 22′ e un palo di Scalvini al 25′ su un calcio d’angolo.