Ultime Notizie » Carlos Sainz Jr » Formula 1: Ferrari fuori dalla Q3 nel GP Austria

DIRETTA MOTORI – Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc non sono riuscite a passare la Q2 e partiranno sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Austria di Formula 1 in programma domenica alle 15, rispettivamente dalla undicesima e dodicesima posizione. Verstappen, Hamilton e Bottas i tre migliori tempi. Grande Geroge Russel su Williams che entra in Q3 col 10° tempo su gomme gialle, eliminando di fatto Sainz per soli 6 millesimi.

Pole position per Max Verstappen su Red Bull

Gli eliminati dalla Q2: Sainz (Ferrari), Leclerc (Ferrari), Ricciardo (McLaren), Alonso (Alpine) e Giovinazzi (Alfa Romeo). Il giro veloce di Ferando Alonso è stato ostacolato clamorosamente all’ultima curva da Vettel, il quale potrebbe essere penalizzato.

Ma l’MVP di giornata e Lando Norris, che lo affianca in prima fila sulla griglia di partenza con soli 48 millesimi di distacco. Poi Perez e le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Ecco la griglia di partenza del GP Austria: