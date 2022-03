Ultime Notizie » Arabia Saudita » GP Arabia Saudita F1 2022 Streaming Gratis, dove vedere Ferrari Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – A una settimana dalla strepitosa doppietta Ferrari nell’esordio nel GP del Bahrain, si torna in pista per il secondo del Mondiale 2022 con il GP dell’Arabia Saudita a Gedda. Il circuito cittadino di Jeddah si conferma tra i più emozionanti del Mondiale. La Ferrari di Lecler è stata la migliore nelle prime due prove libere, davanti a Max Verstappen e alla Ferrari di Carlos Sainz Jr. In miglioramento anche le prestazioni della Mercedes.

Tutta l’attenzione del venerdì è andata però sull’attacco dei ribelli yemeniti che hanno lanciato un razzo a 20 km dal circuito di Jeddah. Stefano Domenicali, CEO di F1, conferma che il weekend del GP d’Arabia si svolgerà regolarmente: “Siamo tutti qui, è sicuro correre. La sicurezza è garantita dalle autorità locali“.

Il programma del weekend del GP di Jeddah



Sabato 26 marzo: alle 15 le Prove libere 3 e alle 18 le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1, la cui partenza avverrà alle ore 19 italiane di domenica 27 marzo.

Dove vedere GP Arabia Saudita 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, e le incursioni dell’insider Roberto Chinchero.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La replica/differita di qualifiche e gara del GP dell’Arabia Saudita di F1 2022 è su TV8 a partire dalle ore 21:30. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.