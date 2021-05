Ultime Notizie » Facebook Live » GoToWebinar Live Streaming, le trasmissioni Webinar volano sui social network

La pandemia ha costretto le aziende e altre organizzazioni a sostituire parte delle loro attività quotidiane faccia a faccia con attività virtuali, spingendo per un maggiore utilizzo delle videochiamate e di altri strumenti di collaborazione remota. In questo senso è stato creato GoToWebinar Live Streaming, il nuovo servizio di GoToWebinar, la piattaforma per la creazione di seminari basati sul web appartenenti a LogMeIn, che consentirà agli organizzatori di webinar dal vivo di raggiungere un più vasto pubblico.

L’idea è fondamentalmente quella di collegare le trasmissioni di webinar in diretta con una serie di piattaforme di terze parti per amplificare la diffusione del contenuto che viene presentato in esse. Fin dall’inizio, avrà il supporto per le piattaforme social Facebook Live e YouTube Live, anche se in seguito verrà aggiunto anche il supporto per LinkedIn Live. Non c’è dubbio che approfittano della popolarità dei social network per cercare di raggiungere quante più persone possibile.

Ma oltre alle piattaforme social, gli organizzatori di webinar dal vivo possono anche portare le loro trasmissioni attraverso piattaforme specializzate in eventi virtuali come CVent, Intrado, Socio, tra gli altri.

La cosa più interessante è che possono utilizzare più piattaforme contemporaneamente nelle loro trasmissioni e che questo nuovo servizio sta ora raggiungendo il livello globale e senza costi aggiuntivi per tutti i clienti di GoToWebinar.

A titolo di riflessione, l’azienda sottolinea che:

La pandemia ha indubbiamente spinto le aziende di tutto il mondo verso soluzioni di webinar online per raggiungere i clienti e fornire risultati di business più velocemente di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere.

I clienti di GoToWebinar avranno un pannello di controllo in cui possono scegliere le piattaforme di terze parti su cui vogliono trasmettere i loro webinar in diretta, avendo la possibilità di avviare e interrompere le trasmissioni in diretta su qualsiasi piattaforma individualmente e consentendo di sapere quando stanno trasmettendo in diretta su una qualsiasi delle piattaforme di terze parti utilizzando lo stato “Live“.

Senza dubbio, è una capacità in più che molti clienti apprezzeranno nei tempi attuali in cui viviamo. Per chi non è ancora cliente, la piattaforma permette di provare GoToWebinar gratuitamente per un periodo di 7 giorni.