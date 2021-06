Ultime Notizie » App Gratis » App Gratis per visualizzare lo schermo dello Smartphone sul PC

L’integrazione tra smartphone e PC è qualcosa che si genera da diversi anni e che oggi ha risultati molto avanzati. Era inevitabile in quanto era un’esigenza naturale quando si interagiva quotidianamente con entrambi i dispositivi. In tal senso, vogliamo presentarti un modo per vedere lo schermo dello smartphone sul PC, se hai questa necessità in alcune delle tue attività.

Per raggiungere questo obiettivo, sfrutteremo le funzioni offerte dall’app LetsView, che, essendo multipiattaforma, ti permetterà di farlo sia su Android e iOS che su computer con Windows, Linux o Mac.

Cosa ti serve per vedere lo schermo del cellulare sul computer

Visualizzare lo schermo dello smartphone sul PC è una necessità che può verificarsi in vari casi. Ad esempio, se stai analizzando un’app per trovare bug o errori, puoi farlo più comodamente trasmettendo l’immagine dallo smartphone al computer. Inoltre, questo faciliterà il processo di registrazione per catturare il bug su cui stai lavorando. Un altro caso d’uso interessante è la possibilità di mostrare ad altre persone cosa facciamo, anche in live streaming, per questo possiamo trasmettere l’immagine al PC e quindi condividere lo schermo.

Ottenere tutto ciò è estremamente semplice utilizzando LetsView: in generale non ci vorrà più di un minuto per l’avvio. In tal senso, per cominciare, installa le versioni corrispondenti al tuo sistema operativo, sia sul PC che sullo smartphone.

Quindi, collega entrambi i computer alla stessa rete WiFi ed esegui l’app su entrambi i dispositivi. Sullo smartphone vedrai come appare nell’elenco il nome del tuo computer, toccalo per avviare la trasmissione. Vedrai subito il pulsante “Inizia ora”, toccalo e il gioco è fatto.

Va notato che il sistema dispone di due metodi di connessione aggiuntivi, basati sulla scansione di un codice QR e sull’inserimento di un PIN. Una volta stabilita la comunicazione tra i due dispositivi, sarai in grado di vedere lo schermo dello smartphone sul tuo PC e fare tutto ciò di cui hai bisogno con questa possibilità.

Viene definito come “Free Wireless Screen Mirroring” e puoi provarlo visitando letsview.com.