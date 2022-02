Google Translate: il traduttore con nuovi Widget su Android

Il traduttore di Google diventerà più conveniente sui dispositivi Android con una nuova dinamica. Non si tratta di nuove funzionalità, ma Mr G sta pensando di implementare finalmente dei widget per l’app Google Translate.

Finora, l’app Google Translate non ha alcun widget. La dinamica consiste solo nell’aprire l’app, inserire il testo, andare alla dettatura, utilizzare la fotocamera o utilizzare la modalità conversazione. Puoi impostare una scorciatoia per essere sempre visibile nell’area di notifica e puoi utilizzare una finestra mobile quando hai bisogno di una traduzione. Ma nel prossimo futuro verranno aggiuntinel traduttore di Google due widget con scopi diversi.

Uno dei widget sarà per le “Traduzioni salvate” che ci porta direttamente alle frasi salvate senza dover aprire l’app. Finora, le traduzioni salvate si trovano sotto l’icona a forma di stella quando entriamo nell’applicazione.

E l’altro widget sarà per le “Traduzioni rapide“. Sì, sostituirà la scorciatoia corrente e ci consentirà di avviare una traduzione utilizzando tutte le funzioni presenti nell’app. Funzioni che saranno visibili a seconda della dimensione del widget che scegli tra le opzioni disponibili.

Quindi puoi avere diversi design utilizzando i diversi formati e adattarlo alle tue esigenze mobili.

Se volete vedere di cosa trattano questi widget di Google Translate e che aspetto hanno, potete dare un’occhiata agli screenshot condivisi su Twitter da Mishaal Rahman, che è riuscito ad attivarli sul suo dispositivo mobile. Bisognerà vedere quando Google inizierà a implementare questi nuovi widget per tutti gli utenti.

Google Translate is readying two widgets: Saved Translations and Quick Actions. Both widgets aren't enabled by default yet, but they're present in the latest version of the app. Here are some screenshots!

H/T to @pulkit_bbk who briefly saw them and informed me about this. pic.twitter.com/kJKKyYRmR1

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 7, 2022