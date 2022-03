Ultime Notizie » Censura » Google rimuove i media statali russi dal suo motore di ricerca su richiesta dell’Europa

Ancora una volta viviamo in una guerra in cui l’informazione è un’arma in più, in cui Internet è censurato, in cui le fake news generano odio e confusione e in cui i social network possono aiutare a mostrare realtà che non compaiono nei media mainstream.

È molto difficile prendere decisioni in questo settore. Decidere di compiere un’azione che viola la libertà di espressione, giustificata da un bene superiore, è delicato, motivo per cui ci sarà sempre polemica quando i responsabili della distribuzione dei contenuti svolgono azioni di controllo delle informazioni.

Veniamo ora al fatto che l’UE ha chiesto a Google di rimuovere dalla ricerca i siti web dei media statali russi, un’azione che potrebbe generare tante polemiche quanto la censura dei media russi che è già stata attuata in molti paesi.

La Commissione europea ha inviato a Google una richiesta di rimozione dei risultati dai media statali russi per le ricerche condotte in paesi all’interno dell’UE, come riportato da lumendatabase.

Nella lettera indicano che il divieto di trasmissione di RT (Russia Today) e Sputnik Notizie nell’Unione Europea vale anche per i motori di ricerca e le società internet in genere, ma i risultati sono apparsi su Google per detti media, e potevano essere letti usando la cache, un modo per bypassare il divieto.

L’obiettivo, secondo la Commissione Europea, è impedire a questi media di diffondere menzogne ​​per giustificare l’operazione militare di Putin. Facebook, Twitter e TikTok hanno rapidamente limitato l’accesso a RT e Sputnik, ma Google ha bandito solo il canale YouTube.

La lettera dice:

“L’attività dei motori di ricerca gioca un ruolo determinante nella diffusione generale dei contenuti, poiché rende questi ultimi accessibili a qualsiasi utente di Internet che esegua una ricerca basata sull’indicazione del contenuto o di termini correlati, inclusi gli utenti di Internet, utenti che in un altro modo non avrebbero trovato la pagina web su cui è pubblicato quel contenuto… Di conseguenza, se i motori di ricerca come Google non rimuovessero RT e Sputnik, faciliterebbero o contribuirebbero all’accesso del pubblico ai contenuti di RT e Sputnik”.

Pertanto, la Commissione Europea vuole che i fornitori di servizi di ricerca su Internet rimuovano tutti i collegamenti a RT e Sputnik, comprese brevi descrizioni di testo, elementi visivi e collegamenti ai siti Web corrispondenti.

Google ha già applicato la richiesta di censura… Infatti cercando site:rt.com in Google, non esce più nulla in Europa. Nei risultati, la richiesta di prelievo compare come link su lumendatabase.org, sia da rt.com che da sputniknews.com.

Alternativa per avere una informazione libera e accessibile su internet

Utilizzando la VPN, inclusa ad esempio nel browser Opera, potete collegarvi a Google utilizzando un indirizzo IP ubicato al di fuori del territorio europeo, per esempio “America”.

Ecco cosa succede cercando RT.com navigando in Europa:

E cosa succede cercando RT.com utilizzando la VPN e un indirizzo IP che c’è stato attribuito dalla VPN del browser Opera, in questo caso dell’Indonesia: