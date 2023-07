Ultime Notizie » curiosità » Google Maps: Creatura misteriosa in Messico

Un video su TikTok ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti sui social media, mostrando un avvistamento misterioso sulla Playa Miramar di Tampico, Tamaulipas, Messico. L’immagine, catturata tramite Google Maps, mostra una sconosciuta gigantesca creatura marina. L’utente di TikTok che ha condiviso il video ha ipotizzato che potesse trattarsi di un calamaro gigante, con una lunghezza stimata tra i 15 e i 20 metri. Nonostante ciò, ci sono opinioni contrastanti sugli internauti sull’autenticità dell’avvistamento.

Il desiderio umano di scoprire i segreti del mistero

L’essere umano è affascinato dal misterioso, trovandolo molto interessante e affascinante, poiché lo collega alla novità. Quando ci troviamo di fronte a qualcosa di enigmatico, siamo desiderosi di scoprire cosa sia e cerchiamo di svelarne tutti i segreti, poiché siamo una specie pensante che necessita di risposte per tutto, e ciò ci spinge a voler risolvere i misteri.

Il mistero dell’oceano: una maggiore conoscenza dello spazio esterno

Nonostante il nostro desiderio di risolvere tutto, ci sono alcune cose e situazioni che non possono essere spiegate, come ad esempio lo spazio esterno. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare l’oceano che ricopre il nostro pianeta, di cui conosciamo solo il 5%. Per questo motivo, possiamo dire di avere una maggiore conoscenza dello spazio esterno rispetto alle profondità marine. È per questo che quando ci imbattiamo in qualcosa di misterioso in mare, attira immediatamente la nostra attenzione. E questa volta, non potevamo ignorare un evento che ha lasciato a bocca aperta coloro che l’hanno visto con i propri occhi.

L’immagine immortalata su Google Maps

L’evento si è verificato sulla Playa Miramar di Tampico, Tamaulipas, ed è stato al centro dell’attenzione sui social media, in particolare su TikTok, poiché è stato possibile catturare un avvistamento misterioso che ha suscitato la curiosità di migliaia di utenti.

Questo avvistamento è stato documentato tramite Google Maps, uno strumento che ci permette di esplorare il mondo senza dover uscire di casa, e che occasionalmente ci fa scoprire curiosità degni di nota, ma che lasciano più domande che risposte.

Qual’è stato l’enigmatico avvistamento a Playa Miramar?

Si tratta di una enorme e sconosciuta creatura, che può essere vista tramite uno screenshot. È stato un utente di TikTok a caricare un video su questo social network per condividere qualcosa di strano avvenuto sulle coste di Ciudad Madero.

Questo utente si dedica a far conoscere fenomeni inspiegabili ed è così che ha condiviso che il presunto mostro marino si trovava vicino al Malecón Intergaláctico in Tamaulipas, avvicinandosi al punto più lontano dalla spiaggia.

Come puoi vedere, si può notare la gigantesca figura di ciò che potrebbe essere un animale; “È dietro al getto d’acqua, quando ci avviciniamo molto all’immagine. Guardalo, potrebbe essere una sorta di calamaro gigante?“, commenta l’utente di TikTok. Questo utente ha condiviso che, a giudicare dall’immagine, la creatura potrebbe avere una lunghezza compresa tra i 15 e i 20 metri.

Sfortunatamente, nella posizione su Google Maps non è più possibile vedere l’avvistamento. Questo ha suscitato commenti contrastanti tra gli utenti; alcuni affermano che si tratta semplicemente delle tracce lasciate da una barca, mentre altri non dubitano dell’esistenza di questa creatura. Entrambe le ipotesi sono altrettanto plausibili. Poiché l’immagine potrebbe aver catturato una specie chiamata Architeuthis dux.