Vinča: Enigma della prima civiltà europea

L’enigmatica cultura Vinča o Vincha, nata lungo il Danubio, potrebbe essere altrettanto o più civilizzata di quella sumera. Le prove archeologiche indicherebbero in questo senso e, infatti, basta dare uno sguardo alle rappresentazioni delle loro divinità per riconoscere che, in effetti, hanno una sorprendente somiglianza con quelli noti come extraterrestri “grigi”.

Dopo un secolo di scavi nel sito neolitico della cultura Vinča, la prima cultura preistorica in Europa, non sono state ancora ottenute risposte a molti enigmi di oltre 7000 anni fa. Un argomento a favore di tale datazione è che le miniere di rame di Rudna Glava, situate a 140 chilometri a est di Belgrado, hanno esattamente 7.000 anni e che in Serbia sono stati trovati forni per la fusione di metalli di questo periodo (i Vinča producevano ciotole di bronzo e gioielli), il che indicherebbe che questa cultura è antica come sembra.

Il giacimento Vinča si trova a 14 chilometri a sud-est di Belgrado, la città bianca, sulle rive del Danubio. Un sito che si estende dal VI al III millennio aC, quando le valli fluviali erano le principali vie di contatto. Nello specifico, il luogo si trova su un promontorio alto 10 metri, formato da strati culturali di cui otto metri corrispondono alla cultura neolitica Vinča.

La sua scoperta è attribuita a Miloje Vasic, uno dei principali archeologi serbi. Gli elementi più caratteristici della cultura Vinča sono le ceramiche scure, con decorazione a coste in rilievo, così come i loro idoli di argilla e pietra con teste e volti strani, scolpiti prendendo come riferimento i loro dei e che possiedono volti allungati, nasi aquilini, occhi obliqui e piccole bocche.

La cultura più antica d’Europa

L’antica cultura di Vinča (Vincha) deve essere stata una delle prime culture europee (emerse tra il VI e il III millennio aC) e la sua popolazione si stabilì lungo il bacino del Danubio in quelle che oggi sono Serbia, Bosnia, Kosovo, Romania, Bulgaria e Macedonia. Anche se è anche vero che tracce di questa cultura sono apparse nei Balcani, in varie zone dell’Europa centrale e dell’Asia Minore.

Una cultura così enigmatica prende il nome dal moderno villaggio di Vinča, situato sulle rive del Danubio, a circa 14 chilometri da Belgrado, dove fu scoperto uno dei più grandi e importanti insediamenti neolitici dell’Europa orientale, scoperto nel 1908 dagli archeologici squadra di Miloje M Vasic.

Grazie agli sforzi di Vasic, la parte centrale e più importante della Vinča preistorica fu scavata tra il 1908 e il 1934. Tuttavia, il suo lavoro è stato interrotto in diverse occasioni da diverse guerre e problemi economici, sebbene sia stato aiutato anche dall’Istituto archeologico della Russia imperiale, nonché dagli inglesi, Sir Charles Hyde. Vasic ha portato alla luce una vasta collezione di oggetti d’arte preistorica che sono attualmente ospitati nei musei e nelle università di tutto il mondo.

A quel tempo, sia gli archeologi jugoslavi che quelli rumeni credevano che la cultura Vinča fosse sorta intorno al 2700 aC Ma la datazione al radiocarbonio ha determinato la data di comparsa di questa cultura prima del 4000 aC ed è di più, altri storici lo datano intorno al 5200 aC.

Il mistero della scrittura di Vinča

Come abbiamo già accennato, alcuni dei suoi elementi più caratteristici sono la ceramica scura, con decorazione a coste in rilievo, così come i suoi idoli di argilla e pietra con facce dalle teste strane. Ma è che, inoltre, il sistema dei segni della sua scrittura è, per alcuni autori, la più antica forma di scrittura (o proto-scrittura) conosciuta, anticipando di secoli il cuneiforme mesopotamico.

Come la maggior parte dei sistemi di scrittura che non sono stati ancora completamente decifrati, la scrittura Vinča ha attirato l’attenzione di molti studiosi. L’archeologo serbo Radivoje Pešic propone nelle sue opere che tutti i simboli etruschi si trovano nella scrittura Vinča, cercando così di spiegare che precede la scrittura cuneiforme sumera e che, in qualche modo, è stata imitata da altre fiorenti culture. Una visione che, d’altra parte, non è accettata dalla maggior parte dei suoi colleghi archeologi.

L’enclave Vinča aveva molte circostanze per far durare una città, tra cui la sua posizione geografica, che rendeva possibile un ottimo controllo del Danubio e delle sue sponde: essendo al centro dei Balcani, potevano svilupparsi il commercio e le comunicazioni. Inoltre, il suolo era molto fertile, ricco di materie prime e abbondante flora e fauna, che facilitavano la produzione di cibo, la caccia e lo sviluppo di una vita abbastanza agiata.

Cercando la risposta alla domanda su cosa contribuisse alla ricchezza materiale di questo popolo, che viveva in popolazioni organizzate come cittadelle, gli scienziati conclusero che il loro segreto risiedeva nella cinabarite, un pigmento ottenuto grazie all’estrazione mineraria e di cui si trovava il deposito nelle vicinanze monte di Avala. Gli abitanti di Vinča commerciavano questo pigmento, di importante uso medicinale e utilizzato anche per la produzione di coloranti.

La cultura Vinča dominava la conoscenza della lavorazione dei metalli in un’epoca conosciuta nel Vicino Oriente come il periodo culminato nella lavorazione dei metalli. Come riportato da un team di archeologi provenienti da Gran Bretagna, Germania e Serbia in un congresso a Vancouver, all’epoca era la cultura più avanzata in Europa. Infine, la cosa più curiosa degli abitanti della cosiddetta cultura Vinča è che non hanno mai fatto la guerra tra loro o contro gli altri.

[Fonte Codigo Oculto. Immagine di copertina: fotocomposizione Código Oculto, sculture della cultura Vinča insieme alla ricreazione di presunti volti di extraterrestri]