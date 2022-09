Ultime Notizie » Colonna sonora » Coolio, è morto a 59 anni il rapper di Gangsta’s Paradise [VIDEO]

Il rapper americano Coolio è morto ieri mercoledì all’età di 59 anni a Los Angeles (USA). Il musicista, che ha ottenuto un enorme successo negli anni ’90, era in visita a casa di un amico quando è morto. Secondo Jarez, il manager di Coolio, il rapper è andato in bagno, ma poiché non è tornato, come descritto da TMZ, il suo amico è andato a cercarlo e lo ha trovato disteso per terra.

Perchè è morto Coolio?

I paramedici, che hanno dichiarato la morte di Coolio quando sono arrivati ​​​​a casa, ritengono che il rapper possa essere andato in arresto cardiaco.

Coolio divenne famoso con la canzone Gangsta’s Paradise

La causa ufficiale della morte non è stata ancora determinata.

Coolio, il cui vero nome è Artis Leon Ivey Jr, è emerso sulla scena rap di Los Angeles alla fine degli anni ’80, ma è diventato famoso a livello nazionale nel 1995 con la sua canzone “Gangsta’s Paradise” dalla colonna sonora del film “Dangerous Minds” (pensieri pericolosi).