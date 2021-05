Ultime Notizie » arrivo tappa » GIRO d’Italia 2021 Streaming Tappa 8: Oggi Foggia-Guardia Sanframondi Diretta Rai TV | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi sabato 15 maggio la ottava tappa della Corsa Rosa, giunta alla 104esima edizione: partenza Foggia, arrivo Guardia Sanframondi. Tappa appenninica caratterizzata da una sola salita molto lunga e dall’arrivo al termine di uno strappo impegnativo. Prima parte fino Campobasso su strade a scorrimento veloce larghe e prevalentemente rettilinee. Dopo Campobasso si raggiunge il Matese dove si affronta la Salita di Bocca della Selva (oltre 20 km) cui segue una lunghissima discesa che termina praticamente a 10 km dall’arrivo. Tutto in ascesa con strappo finale. Per un totale di 170 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Strappo finale di circa 3 km. I primi 2 km presentano pendenze sempre attorno al 10% con punte superiori. Dentro l’abitato di Guardia Sanframondi le pendenze si addolciscono con un ultimo strappo dopo la svolta a sinistra in prossimità dei 400 m. Finale in leggera ascesa, rettilineo su asfalto.

Altimetria della tappa di oggi Foggia-Guardia Sanframondi



Chi ha vinto la 7a Tappa del Giro d’Italia corsa ieri

Soluzione in volata nella 7a tappa del Giro, Notaresco-Termoli, 181km: si impone l’australiano Caleb Ewan, che fa il bis della tappa di Cattolica, davanti a Cimolai e al belga Merlier. Molto atteso il colombiano Gaviria, ma scatta troppo presto. Nulla di nuovo in maglia rosa: resta sulle spalle dell’ungherese Attila Valter.

Il vincitore della 7a tappa Caleb Ewan:

“Non è stato più facile del previsto, anzi direi che forse è stato più difficile di quanto pensassi. I miei compagni mi hanno tenuto al coperto fino all’ultimo km, poi sono andato a tutta sul finale in falsopiano. Non sono un leader naturale ma ho iniziato ad esserlo imparando dalle mie sconfitte. Vincere o perdere dipende sempre molto dal lavoro dei miei compagni di squadra. A volte sono un po’ esigente con loro ma so quanto siano fondamentali per ottenere ogni successo e che danno sempre il 100% per aiutarmi a vincere”.

La Maglia Rosa Attila Valter:

“Che bello pedalare con la Maglia Rosa. Me la sono goduta e per fortuna non abbiamo avuto problemi con il meteo o con il vento. Non è stata una frazione nervosa e ho potuto guardare le persone a bordo strada che gridavano il mio nome o tifavano per la Maglia Rosa. C’è stata una reazione incredibile in Ungheria, più di quanto potessi aspettarmi. Molti media, anche non sportivi, hanno riportato la notizia di questa Maglia Rosa: è un bene, così le persone iniziano a conoscere di più il ciclismo nel mio paese. Adesso studierò con attenzione il percorso della frazione di domani ma la cosa più importante è restare tranquillo senza stressarmi troppo. Ci aspetta una prova impegnativa. Avrò bisogno di dormire bene stanotte per recuperare e avere buone gambe domani”.

LIVE! Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia streaming video e diretta tv



La tappa 8 di oggi sabato 15 maggio 2021, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.