Ultime Notizie » Alessandro De Marchi » GIRO d’Italia 2021 Oggi Tappa 6 Streaming Arrivo in salita Ascoli Piceno (San Giacomo): Diretta su Rai TV | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi giovedì 13 maggio la 6a tappa della Corsa Rosa, giunta alla 104esima edizione: partenza Grotte di Frasassi, arrivo in salita Ascoli Piceno (San Giacomo). Tappa appenninica. Si svolge interamente nell’entroterra lungo strade molto articolare e complesse sia altimetricamente che planimetricamente. Si affrontano diverse salite di cui due classificate GPM. Da segnalare alcuni attraversamenti cittadini con i consueti ostacoli al traffico. Salita finale di circa 15 km. Per un totale di 160 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi km tutti in salita. Dopo l’abitato di Ascoli Piceno la strada sale costantemente al 5% circa fino a Colle San Marco. La pendenza quindi aumenta leggermente fino all’arrivo (rettilineo finale su asfalto).

Altimetria della tappa di oggi: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo)



Chi ha vinto la Tappa del Giro d’Italia di ieri

Caleb Ewan ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa al 104° Giro d’Italia, la quarta in totale alla Corsa Rosa. Sul traguardo sul lungomare di Cattolica i due velocisti italiani Giacomo Nizzolo (nuova Maglia Ciclamino) ed Elia Viviani si sono dovuti accontentare del secondo e terzo posto.

Alessandro De Marchi ha conservato la Maglia Rosa mentre la Maglia Azzurra Joe Dombrowski è arrivata attardata al traguardo a causa di una caduta ai -4 che ha coinvolto anche François Bidard e Mikel Landa, costretto al ritiro.

Il vincitore di tappa Caleb Ewan ha dichiarato:

“Gli ultimi 100 metri del percorso erano in leggera salita. Sono andato sul lato destro della strada ma mi sono trovato chiuso dietro ad altri corridori. Mi sono spostato un po’ a sinistra cercando di prendere meno vento possibile. La prima metà della tappa è stata facile ma l’ultima è stata stressante, anche a causa del vento laterale. Abbiamo fatto un buon lavoro e i miei compagni mi hanno tenuto lontano dai pericoli. Questa vittoria era il mio primo obiettivo per riuscire a conquistare un successo nei tre grandi giri. Sicuramente proverò a vincere ancora”.

La Maglia Rosa Alessandro De Marchi ha dichiarato:

“Ieri è stata una serata indimenticabile per me e per tutta la squadra. Oltre ai messaggi via telefono, ho ricevuto i complimenti da tanti addetti ai lavori, dai corridori e da tante persone che lavorano al Giro d’Italia: questo ha un grande significato. Domani combatterò fino alla fine per difendere questo simbolo. Dovrò fare attenzione per assicurarmi che nessuno di pericoloso per la cassifica vada in fuga. Sono pronto a fare del mio meglio. Indossare la Maglia Rosa è un peso leggero: è bello portare questa responsabilità!”.

LIVE! Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia streaming video e diretta tv



La tappa 6 di oggi giovedì 13 maggio 2021, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) di 160 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.