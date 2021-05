Ultime Notizie » arrivo tappa » GIRO d’Italia 2021: Oggi Tappa 1 Crono individuale Torino Streaming Diretta su Rai TV | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming oggi 8 maggio. Si corre oggi la prima tappa della Corsa Rosa, giunta all’edizione 104. Cronometro individuale a Torino. Il Giro d’Italia torna in azione nel più breve lasso di tempo della sua storia tra due edizioni, poiché la gara si è conclusa nel 2020 alla fine di ottobre a causa della pandemia. Quest’anno la 104a edizione della Corsa Rosa (dall’8 al 30 maggio) promette forti emozioni con un percorso vario, ma dove l’alta montagna spicca su tutte con arrivi di tappa come il mitico Zoncolan.

Il percorso sarà composto da 3479 km e un dislivello positivo accumulato di 47.000 metri, suddiviso in 21 tappe. La Grande Partenza sarà oggi a Torino, con una breve ed esplosiva cronometro individuale, mentre il tradizionale arrivo a Milano sarà anche una lotta contro il tempo che potrebbe decidere il vincitore di questa edizione.

La Corsa Rosa inizierà con una cronometro per le strade di Torino. Il percorso non presenta difficoltà eccessive, essendo un percorso completamente pianeggiante. Non farà molto per la classifica generale, ma servirà a stabilire le prime differenze tra i favoriti. Tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Partenza da Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Si percorrono i viali ondulati (cronometraggio intermedio al Borgo Medievale) per attraversare il Po e concludere la crono su Corso Moncalieri. Da segnalare un passaggio in galleria (breve e illuminata) all’uscita dal Parco del Valentino. Per un totale di 8,6 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri pianeggianti praticamente rettilinei fino alla linea di arrivo. Retta di arrivo su asfalto. Guarda la mappa con l’altimetria.

LIVE! Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia streaming video e diretta tv



La tappa 1 di oggi sabato 8 maggio 2021, la cronometro individuale Torino-Torino di 8,6 chilometri, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 14 italiane (primo corridore) e trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.

Luoghi da scoprire nella tappa di oggi del Giro d’Italia

raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire leanche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Capitale del Piemonte e definita da Le Corbusier come la città con la più bella posizione naturale, Torino è circondata da una rigogliosa collina, dominata dalla Juvarriana Basilica di Superga, attraversata dal grande fiume, il Po, e circondata dall’arco alpino occidentale. La sua storia comincia più di duemila anni fa con un piccolo villaggio “Taurasia” che in età romana diventa Augusta Taurinorum, da qui il nome.

Nel 1280 la dinastia dei Savoia conquista Torino e sotto il loro regno la città vive una delle più importanti trasformazioni della sua storia divenendo grazie ai grandi architetti di corte (da Vitozzi a Guarini e Juvarra) una delle maggiori capitali del barocco oltre che custode della Sacra Sindone.

Prima capitale d’Italia nel 1861 con alle spalle molteplici primati, dall’auto al cinema al design, è una città dal fascino discreto, regale, da scoprire passeggiando tra le sue eleganti piazze barocche e vie porticate: 12 i chilometri di portici continuativi su 18, che accompagnano il visitatore in un itinerario suggestivo tra caffè storici, antiche librerie e Residenze Reali (patrimonio Unesco dal 1997) sontuose regge di corte o di villeggiatura.

A Torino anche l’arte è di casa con oltre 40 musei, tra cui il Museo Egizio, secondo al mondo per importanza delle collezioni, e ben quattro nazionali, il Museo del Cinema, dell’Automobile, della Montagna e del Risorgimento oltre a prestigiose sedi di arte contemporanea.