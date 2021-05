Dove vedere Spezia Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta: le due formazioni si affrontano oggi sabato 8 maggio 2021 alle ore 15 italiane allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Chi vincerà la sfida della 35a giornata di Serie A? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Sette dei nove gol di M’Bala Nzola per lo Spezia in questa stagione di Serie A sono arrivati dopo l’ora di gioco, compreso uno nello scontro diretto inverso. Victor Osimhen del Napoli è infuocato ultimamente, avendo segnato cinque dei suoi otto gol nella massima serie nelle sole ultime sette partite, curiosamente segnando i suoi ultimi due gol esattamente al 13° minuto. Statistica in evidenza: le 14 sconfitte dello Spezia in Serie A dopo aver pareggiato alla fine del primo tempo sono almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra squadra prima di questo turno.

Spezia Napoli diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lorenzo Insigne del Napoli (17 reti) è ad un solo gol dall’eguagliare la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A (18 nel 2016/17) – il fantasista partenopeo ha preso parte a 15 reti nelle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in campionato: sette gol e otto assist.

Spezia Napoli streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Italiano deve fare a meno dellos qualificato Nzola e lo sostituisce con Piccoli.

Al suo fianco Verde e Gyasi. In difesa Erlic dovrebbe essere preferito a Chabot. Farias recuperato per la panchina, out Leo Sena. Gattuso alle prese con problemi in difesa dove non si saranno né Maksimovic né Koulibaly. A far coppia con Manolas ci sarà Rrahmani. In mezzo al campo Demme con Fabian Ruiz, alle spalle di Osimhen potrebbe rivedersi dall’inizio Politano con Lozano inizialmente in panchina. Ospina torna a disposizione, ma in porta dovrebbe ancora esserci Meret.

Arbitro: Massimiliano Irrati.

Il Napoli è la vittima preferita di Diego Farias dello Spezia in Serie A: quattro gol, inclusa la sua prima doppietta nel torneo (novembre 2014 con il Cagliari). Tra i giocatori con almeno otto reti in questo campionato, solo Ibrahimovic (18) ha giocato meno partite di Victor Osimhen (otto gol in 20 presenze). L’attaccante del Napoli ha trovato il gol in tre presenze di fila per la prima volta nei Top-5 campionati europei.

