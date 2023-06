Ultime Notizie » Ciclismo » E’ morto il ciclista svizzero Gino Mader

Gino Mäder è morto questo venerdì all’età di 26 anni a causa della caduta subita ieri al Giro della Svizzera. Lo ha annunciato la squadra asiatica, dove corrono anche gli spagnoli Mikel Landa e Pello Bilbao, a mezzogiorno di questo venerdì. Il talentuoso corridore ha trascorso la notte in ospedale, ma alla fine i medici non sono stati in grado di salvargli la vita.

Mäder aveva subito una grave caduta al chilometro 197 della giornata, durante una discesa, dove era caduto in un burrone, aveva perso i sensi ed era stato rianimato sul posto, dopodiché è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Coira, dove ha finalmente è morto ore dopo. Nell’incidente è stato coinvolto anche l’americano Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), che è fuori pericolo.

L’arrivo della quinta tappa è stato preceduto da una pericolosa discesa dove Mäder ha subito l’incidente. I ciclisti hanno superato i 100 km/h durante la discesa e si sono verificate scene di massima tensione. Remco Evenepoel ha criticato il circuito finale: “Non è stata una buona idea mettere la fine di una tappa del genere dopo una discesa. Ma ovviamente c’è più spettacolo. Questo genere di cose devono sempre accadere perché reagiscano“.

Carattere solidale

Il ciclista svizzero ha svolto diverse azioni per raccogliere fondi per due anni. Nel 2021, durante LaVuelta, ha donato un euro per ogni ciclista che ha ‘battuto’. Tutto ciò che ha portato via è stato per il rimboschimento dell’Africa. Un anno dopo, nel round spagnolo del 2022, ha donato le sue donazioni per combattere il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai. Entrambe le azioni sono diventate virali grazie a come le ha raccontate sui social.

Un ciclista straordinario

Mäder è stato uno dei corridori più talentuosi del gruppo. Il suo record comprendeva una tappa al Giro d’Italia (2021), un’altra al Giro di Svizzera (2021) e diversi piazzamenti di merito in eventi come Parigi Nizza o LaVuelta. Ha iniziato la sua carriera nel 2018 alla Dimension Data e nel 2021 ha firmato per il Bahrain, con cui ha avuto un contratto fino al 2023. La sua carriera era promettente fino a quando, durante il “suo” Giro della Svizzera, un incidente prematuro ha finito per togliergli la vita.

Così recita la dichiarazione del Bahrein sulla morte di Mäder:

È con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di Gino Mäder. Venerdì 16 giugno, dopo una gravissima caduta durante la 5a tappa del Tour de Suisse, Gino ha perso la battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate.

Tutto il nostro team è devastato da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i cari di Gino in questo momento incredibilmente difficile.

A seguito dell’incidente ad alta velocità avvenuto durante la discesa finale della tappa di giovedì, il 26enne è stato soccorso sul posto da personale medico che ha anche eseguito la rianimazione cardiopolmonare, prima di essere trasportato in aereo in ospedale.

Nonostante i migliori sforzi del fenomenale staff dell’ospedale di Coira, Gino non è riuscito a superare questa, la sua ultima e più grande sfida, e alle 11:30 abbiamo salutato una delle luci della nostra squadra.

Gino è stato uno sportivo straordinario, un esempio di determinazione, un membro prezioso della nostra squadra e di tutta la comunità ciclistica. Il suo talento, la dedizione e la passione per lo sport ci hanno ispirato tutti.

L’amministratore delegato Milan Erzen ha commentato questa mattina: “Siamo devastati dalla perdita del nostro eccezionale ciclista, Gino Mäder. Il suo talento, la sua dedizione e il suo entusiasmo sono stati fonte d’ispirazione per tutti noi. Non era solo un ciclista di grande talento, ma una persona fantastica fuori dalla bicicletta. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e i nostri pensieri sono con loro in questo momento difficile. Bahrain Victorious correrà in suo onore, mantenendo la sua memoria su ogni percorso che percorriamo. Siamo determinati a mostrare lo spirito e la passione che Gino ha mostrato e rimarrà sempre parte integrante della nostra squadra”.

La famiglia di Gino ha chiesto privacy mentre piange la sua perdita e chiediamo gentilmente che i loro desideri siano rispettati. Il team e la famiglia esprimono la nostra gratitudine per il grande supporto che abbiamo ricevuto da tutto il mondo del ciclismo.