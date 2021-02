Ultime Notizie » Ciclismo » Fernando Alonso incidente in bicicletta: investito da un’auto, le condizioni di salute

Il pilota spagnolo di Formula 1 Fernando Alonso è stato investito da un veicolo questo giovedì, mentre si allenava in bicicletta sulle strade di Lugano, in Svizzera. Alonso, membro della squadra alpina (ex Renault), è stato ricoverato in un ospedale della zona e oggi sarà visitato, come riferito dal team dal suo account Twitter ufficiale. L’asturiano è cosciente e sta bene, dice un breve comunicato che verrà aggiornato quest’oggi.

Il referto medico sarà fondamentale per sapere se il pilota spagnolo, appassionato di ciclismo, potrà iniziare o meno la stagione di Formula 1, visto che il primo impegno sarà il 28 marzo, al Gran

La carriera di Fernando Alonso in breve

Premio del Bahrain.

Il due volte campione del mondo, Alonso, 38 anni, ha lasciato lo sport nel 2018 dopo aver corso la sua ultima stagione con la McLaren. Tra il 2010 e il 2014 ha vinto 11 vittorie alla Ferrari. E ora è tornato nella squadra francese con la quale ha vinto i suoi titoli nel 2005 e nel 2006, per sostituire l’australiano Daniel Ricciardo. Durante la sua carriera, iniziata con la Minardi nel 2001, lo spagnolo ha corso 312 GP e ha ottenuto un totale di 32 vittorie.