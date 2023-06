Ultime Notizie » aggiornamenti dispositivi » Come evitare il furto dell’identità digitale

Per identità digitale si intendono quelle informazioni inserite all’interno di un database informatico, le quali possono portare all’identificazione di una persona fisica. Molti siti, per la creazione di un account, chiedono all’utente la comunicazione di una lunga serie di dati personali, dal codice fiscale alla residenza. Per accedere in modo non autorizzato a tali dati non occorre altro che procurarsi le credenziali di accesso dell’account, le quali possono essere facilmente individuate se non si mettono in pratica degli accorgimenti. Vediamo come massimizzare la sicurezza della propria identità digitale e come rendere meno vulnerabili gli account, che si tratti di casinò live, di home banking o di social network.

Cosa si rischia con la violazione dell’identità digitale

Se un hacker riesce a violare l’account di un utente può entrare in possesso di numerosi dati sensibili e risalire addirittura a conti bancari e a carte di credito, esponendolo al rischio di frodi finanziarie. I dati dei documenti, inoltre, possono essere usati in modo fraudolento per aprire conti correnti, per mettere in atto truffe attraverso la spendita di nomi altrui e per rubare gli account di qualunque servizio, come ad esempio quelli dei social network. La violazione di servizi di cloud storage, ad esempio, può portare a conseguenze molto pericolose, come la divulgazione di foto e video privati, che potrebbero essere condivisi sui social o sui programmi di messaggistica con l’obiettivo di screditare l’immagine del malcapitato, e persino per organizzare dei ricatti.

Come si protegge l’identità digitale

Innanzitutto, è necessario scegliere una password complicata e poco identificabile. Inoltre, una specifica password deve essere esclusivamente utilizzata per un unico account: questo metodo permette, qualora si subisca la violazione di una coppia di credenziali, di evitare che anche altri account vengano facilmente violati.

Quali altri accortezze sono consigliate

Ogni parola chiave deve essere cambiata periodicamente e per la loro custodia è possibile fare ricorso a un buon password manager, ovvero un programma che si occupa di gestire in automatico tutte le parole d’ordine. Per determinati siti, dove ad esempio sono contenuti dati di carte di credito o portafogli virtuali, quindi anche quelli per lo shopping e quelli per giocare a giochi come poker, slot e blackjack , si suggerisce di avvalersi del sistema di autenticazione a due fattori: una delle app più consigliate è Google Authenticator, installabile gratuitamente, la quale aggiunge un livello di sicurezza per l’accesso a uno o a più account tramite l’inserimento di un codice OTP che viene inviato mediante l’applicazione.

Si raccomanda di aggiornare con frequenza tutti i dispositivi in proprio possesso e i relativi programmi antivirus e antimalware. Altra accortezza riguarda le reti WiFi pubbliche, le quali sottopongono a grossi rischi chi vi si collega, tra cui la possibilità che un hacker si frapponga fra l’utente e l’hotspot, carpendo quindi dei dati sensibili. Per evitare questo problema è possibile ricorrere a una VPN, ovvero una rete privata che cripta la connessione, garantendo l’anonimato, la privacy e la sicurezza della propria identità digitale in qualunque circostanza.