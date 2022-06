Ultime Notizie » Diretta Germania Italia » Germania-Italia Streaming Gratis Formazioni e dove vedere Diretta TV Nations League

Dove vedere Germania-Italia streaming live e diretta tv. Oggi martedì 14 giugno 2022 allo stadio “Borussia Park” di Moenchengladbach, nella quarta partita del gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-23, si gioca Germania-Italia: la partita di andata a Bologna è terminata con il risultato di 1-1 con le reti di Lorenzo Pellegrini e Kimmich.

La classifica del Gruppo 3 della Lega A della Nations League vede la nostra Italia in testa con 5 punti, Ungheria 4, Germania 3 e Inghilterra 2.

L’ultimo incontro, tolta la gara di Nations League di circa dieci giorni fa, risale al 15 novembre 2016 dove la gara terminò in pareggio. In gare valevoli per manifestazioni ufficiali, l’Italia non ha mai perso nei tempi regolamentari in 10 incontri: il bilancio è di 4 vittorie e 6 pareggi.

Le probabili formazioni di Germania-Italia

Di seguito le probabili formazioni e

Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. CT Flick.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. CT Roberto Mancini.

Dove vedere Germania-Italia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Germania-Italia questa sera alle ore 20:45 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Telecronista Rai di Germania-Italia sarà Alberto Rimedio, con commento tecnico affidato ad Antonio Di Gennaro. Quando vi collegate a internet usate una connessione sicura in VPN.