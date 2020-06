George Clooney: il razzismo è la grande pandemia.

La star di Hollywood George Clooney ha scritto un saggio sulla lotta contro il razzismo sistemico dopo la morte di George Floyd, affermando che il razzismo è la “più grande pandemia” negli Stati Uniti e che non esiste nemmeno un “vaccino” dopo 400 anni.

Nel saggio, pubblicato da Daily Beast, Clooney ha chiesto “un cambiamento sistemico” negli Stati Uniti per affrontare il problema del razzismo: “Quante volte abbiamo visto persone di colore venir uccise dalla polizia?”.

Clooney ritiene che debbano essere apportati cambiamenti fondamentali:

“Tamir Rice, Philando Castile, Laquan McDonald. Non vi è dubbio che George Floyd sia stato ucciso. Abbiamo visto come respirava per l’ultima volta per mano di quattro poliziotti. Ora vediamo un’altra reazione ribelle al trattamento crudele e sistemico di parte dei nostri cittadini, come abbiamo visto nel 1968, 1992 e 2014. Non sappiamo quando queste proteste diminuiranno. Speriamo e preghiamo che nessun altro venga ucciso. Ma sappiamo anche che molto poco cambierà”.

E aggiunge:

“La rabbia e la frustrazione che vediamo ancora una volta nelle nostre strade sono solo un promemoria di quanto poco siamo cresciuti come paese dal nostro peccato originale di schiavitù […] Abbiamo bisogno di un cambiamento sistematico nella nostra applicazione di legge e nel nostro sistema di giustizia penale … Questa è la nostra pandemia. Ci infetta tutti e in 400 anni dobbiamo ancora trovare un vaccino”.

George Clooney ha anche criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Abbiamo bisogno di politici che riflettano equità di base per tutti i loro cittadini allo stesso modo. Non i leader che alimentano l’odio e la violenza come se l’idea di sparare ai saccheggiatori possa essere qualcosa di meno di un atto razziale”.

Problema che possiamo risolvere:

“Quindi questa settimana, mentre ci chiediamo cosa abbbiamo bisogno per risolvere questi problemi apparentemente insormontabili, ricorda solo che abbiamo creato questi problemi in modo da poterli risolvere. E c’è solo un modo in questo paese per ottenere un cambiamento duraturo: votare“.

Gli Stati Uniti stanno attualmente affrontando proteste in tutto il paese dopo la tragica morte di Floyd nel Minnesota. È morto dopo che l’ex poliziotto Derek Chauvin si era inginocchiato sul collo per più di otto minuti.