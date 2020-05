"È stata una tortura": campione UFC condanna la morte di George Floyd.

Il campione in carica dei pesi massimi leggeri UFC (Ultimate Fighting Championship) Jon Jones è stato furioso nel commentare l’omicidio di George Floyd, l’afroamericano che è morto mentre era sotto custodia della polizia del Minnesota all’inizio di questa settimana e la cui morte ha suscitato indignazione nazionale, oltre al licenziamento in tronco degli agenti coinvolti.

Martedì scorso, la polizia della città americana di Minneapolis ha arrestato Floyd con l’accusa di “frode in corso”. Durante l’arresto, uno degli agenti ha premuto un ginocchio contro il collo del detenuto per almeno otto minuti, nonostante l’individuo si lamentasse di non riuscire a respirare. L’uomo è stato dichiarato morto al suo arrivo in ospedale.

Il campione UFC Jon Jones ha scritto una serie di tweet per affrontare la situazione e spiegare quanto siano pericolosi i metodi usati dall’ufficiale di polizia contro l’uomo e che, ha detto, sono peggiori della tortura. Secondo Jones, l’agente ha usato il cosiddetto “soffocamento sanguinea” (blood choke in inglese), un tipo di strangolamento che riduce o impedisce al sangue di passare attraverso il collo di un avversario.

“Chiunque abbia praticato i principi di base del jujitsu riconosce il blood choke quando lo vede”, ha detto Jones. “È chiaro come la luce del giorno che si trattasse di omicidio e tortura“.

In un soffocamento del sangue, le arterie e le vene giugulari si contraggono, interrompendo il flusso di sangue al cervello, a differenza di un gancio di soffocamento, che limita la respirazione.

“Tutti quelli che hanno commentato dicendo che se riesci a parlare puoi anche respirare, è spazzatura, fa schifo. Quello che è successo a quell’uomo è stato peggio che annegare”, ha detto il campione UFC. “Non desidero nemmeno al mio peggior nemico il modo in cui George Floyd è stato ucciso. Quell’agente ha esercitato abbastanza pressione da tenerlo in vita per quasi sei minuti in quel soffocamento“.

In conclusione, Jones ha assicurato che in tutta la sua carriera sportiva professionale “non aveva mai visto nulla di simile a quel livello di tortura”.

“Deve esserci un cambiamento di politica a livello nazionale. Quando un uomo è ammanettato e urla di non poter respirare, togliti dal petto o dal collo. Se non riesci a gestire un uomo ammanettato ai tuoi piedi, sei uno schifo e probabilmente non dovresti indossare il distintivo“, ha detto il lottatore marziale misto su Twitter chiedendo giustizia.