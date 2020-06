Perchè molti agenti di polizia si inginocchiano davanti ai manifestanti.

Cosa significa questo gesto? Nonostante le notizie di casi di brutalità della polizia per reprimere le proteste negli Stati Uniti, ci sono anche molti esempi di espressioni di solidarietà da parte delle forze dell’ordine. È il caso di quello che è successo la scorsa settimana nella città di Flint, nel Michigan, dove gli ufficiali si sono tolti i caschi, hanno lasciato i manganelli a terra e hanno marciato con la folla di manifestanti. Chris Swanson, lo “sceriffo” della Contea di Genesee a cui appartiene la città, ha parlato con i manifestanti e ha finito per unirsi a loro:

“È così che dovrebbe essere […] la polizia che lavora con la comunità. Quando vediamo l’ingiustizia, la denunciamo dalla parte della polizia e dalla parte della comunità”.

Sono le parole di Swanson, che ha mostrato un esempio di come funziona in alcune comunità statunitensi il principio del lavoro della polizia con la popolazione.

In un altro gesto di solidarietà che è già stato visto in molte città del paese, gli agenti si inginocchiano davanti ai manifestanti. Domenica scorsa, Eric Christiansen, Oakley, capitano della polizia californiana, si è inginocchiato tra la folla per consolare e infine abbracciare uno dei partecipanti in una marcia.

Il dipartimento di polizia di Santa Cruz, sempre in California, ha pubblicato su Twitter una foto di due dei suoi ufficiali in ginocchio accanto ai manifestanti, con un messaggio in cui si afferma che

il corpo ““. Nel Minnesota, un soldato della Guardia Nazionale si è anche rivolto a manifestanti in ginocchio fuori dal Campidoglio nella capitale dello stato, Saint Paul.

Il gesto, inteso a calmare situazioni spesso tese durante le proteste, non significa una richiesta di perdono, ma serve piuttosto a esprimere solidarietà.

Il primo esempio è stato con Colin Kaepernick

Questo segnale di protesta contro la brutalità della polizia contro i cittadini afroamericani è stato avviato dal “quarterback” e attivista americano Colin Kaepernick. Nel 2016, prima dell’inizio delle partite della National Football League (NFL), l’atleta si inginocchiò su un ginocchio mentre stava suonando l’inno americano.

Kaepernick aveva spiegato che non vuole onorare la bandiera di un paese che opprime i suoi cittadini neri e ha espresso la sua solidarietà al movimento “Black Lives Matter“. Successivamente, centinaia di atleti si sono uniti a questa azione di protesta, soprattutto dopo che il presidente Donald Trump ha criticato Kaepernik e altri giocatori della NFL che l’hanno sostenuto.