Ultime Notizie » Alieni » Mistero UFO: Nave Aliena di 4k anni trovata nel Grand Canyon

Uno dei ranger incaricati di sorvegliare il Grand Canyon, si è imbattuto in una strana struttura. Gli esperti hanno assicurato che questo materiale appartiene a una nave aliena. Questa è un’ulteriore prova che si aggiunge a un lungo elenco di prove che mostrano che, in passato, il nostro pianeta è stato visitato da esseri di altri mondi.

Nave aliena nel Grand Canyon?

Sepolta sotto le aride terre del Grand Canyon, è stata trovata una gigantesca carcassa di un metallo sconosciuto agli scienziati. Le dimensioni di questa struttura abbracciavano l’intero fondo in cui si trovava. O così ha dichiarato un gruppo di ricercatori che hanno dato seguito alla scoperta, che hanno preferito rimanere anonimi.

Le analisi del carbonio che sono state effettuate sul metallo, hanno mostrato che l’oggetto potrebbe avere una datazione dell’anno 2000 aC. In questo modo, la strana struttura avrebbe un totale di 4000 anni. Secondo alcuni specialisti, la squadra incaricata di investigare sulla scoperta è una sezione militare che lavora segretamente su tutto ciò che riguarda gli UFO.

La deduzione a cui sono arrivati ​​alcuni ufologi riguardo alla struttura è che si tratta di una nave aliena, che ha avuto uno spettacolare incidente 4 millenni fa. La sostanza metallica con cui è stata realizzata la nave è del tutto sconosciuta. Una leggera radiazione viene emessa dal guscio. Inoltre, secondo le informazioni trapelate, l’enorme carcassa è stata rimossa e immediatamente custodita.

A raccontarlo è l’astronomo californiano Henry Leaumont dopo che gli sono stati mostrati file riservati dell’aeronautica statunitense sul caso. Leaumont ha detto che i suoi contatti gli hanno detto che la struttura non era sicuramente di origine terrestre. Era una nave aliena che ospitava da 12 a 20 passeggeri.

Secondo quanto riportato dall’équipe scientifica, la navicella sarebbe stata alloggiata tra le macerie calcaree alla base del canyon non lontano da un’area chiamata Comanche Point.

Un’ispezione approfondita del sito di atterraggio ha rivelato che gli occupanti della navicella hanno lasciato la loro nave e hanno vissuto vicino ad essa per diversi anni dopo lo schianto. Questa impressione è confermata dalle pitture rupestri indiane realizzate all’epoca, i documenti segreti dell’Air Force attestano…

I dipinti, trovati vicino al luogo dello schianto, mostrano strane creature umanoidi con teste bulbose. Gli esperti ritengono che queste creature fossero gli alieni che arrivarono nell’antico UFO… “La nave è fatta di una fibra metallica estremamente leggera”, ha detto il dottor Leaumont… “Misura circa 50 piedi di diametro nel suo punto più largo ed è Lungo 102 piedi… È una scoperta incredibile, l’ultimo di una serie di manufatti raccolti segretamente e nascosti nei centri di studio sugli UFO del governo USA”.

Questa non è la prima prova che l’élite governativa del pianeta nasconde. Secondo gli esperti, è attraverso di essa che aggiornano tecnologicamente i loro veicoli militari. Chissà in che cosa potrebbe far avanzare questa nave aliena…