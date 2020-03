Embody e Logitech hanno un’interessante iniziativa per farti vivere un’esperienza immersiva nelle tue sessioni di gioco, grazie a un profilo audio personalizzato. Utilizzando il potenziale dell’Intelligenza Artificiale, possono ottimizzare l’audio per ciascun utente tenendo conto delle caratteristiche del suo orecchio. Vediamo come funziona.

Da una semplice immagine dell’orecchio destro, l’intelligenza artificiale creerà un profilo audio unico per ogni utente basato su HRTF (funzione di trasferimento relativa alla testa). Cioè, la forma del tuo orecchio è la chiave per l’IA per analizzare come riceve il suono.

Quindi devi iniziare il processo scattando una foto del tuo orecchio con la fotocamera frontale del tuo dispositivo mobile. L’unico dettaglio da tenere a mente è che nessuno degli accessori blocca l’immagine dell’orecchio.

“Utilizzando algoritmi di IA, Immerse modella il modo in cui il suono si differenzia da tutte le sottili pieghe della forma dell’orecchio. Questo incredibile livello di elaborazione viene canalizzato attraverso il cloud, dove migliaia di identificatori completamente unici vengono estratti dalla forma dell’orecchio, unici come le impronte digitali”.

Un processo che dura solo pochi secondi. Da lì, l’utente avrà un livello sonoro adattato alle sue esigenze grazie a questa app chiamata Immerse, quindi il contesto del gioco sembrerà reale. La modalità adottata per questa app è l’abbonamento.

Quindi dovrai optare per alcuni dei piani se vuoi avere questo bonus nelle tue sessioni di gioco: mensile per $ 2,99, annuale per $ 14,99 o un piano quinquennale per $ 39,99. E ovviamente ha una prova gratuita che dura circa 14 giorni.

Questa tecnologia può essere implementata in diverse cuffie per i giocatori Logitech, come indicato nella pagina di presentazione https://logitechg.embody.co/.