Compra un biglietto della Lotteria nel negozio dove lavora e vince 52 milioni di dollari.

“Ricorda che non ottenere ciò che vuoi è a volte un meraviglioso colpo di fortuna“, recita una famosa frase del Dalai Lama. Non è sicuramente il caso del giovane impiegato di un supermercato in Quebec (Canada) ha acquistato un biglietto della lotteria presso il negozio dove lavorava e ha vinto 70 milioni di dollari canadesi (circa 52 milioni di dollari).

Secondo quanto scritto dai media locali, quando Gregory Mathieu, 22 anni, è arrivato al lavoro mercoledì scorso, una delle prime cose che ha fatto è stata la revisione dei risultati del sorteggio ed è stato molto sorpreso di scoprire che aveva la combinazione vincente.

Uno dei colleghi del giovane dice che è rimasto scioccato quando ha saputo di aver vinto il jackpot della Lotteria.

Stava tremando e piangendo per l’emozione, quindi suo padre ha dovuto prenderlo per portarlo a casa.

Il nuovo milionario ha detto che avrebbe condiviso il jackpot con sua madre e altri sei membri della famiglia. “Resteremo insieme. So che i soldi non comprano la felicità. Ma è la famiglia che porta felicità“, ha detto Mathieu.