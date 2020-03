Proteina Aliena scoperta su vecchio meteorite.

Un team di scienziati ha appena trovato prove di quella che potrebbe essere la prima proteina dallo spazio. Questo componente chiave per la vita è stato trovato nel meteorite Acfer 086 che è arrivato sulla Terra nel 1990 in Algeria. I dettagli sono stati descritti in un articolo disponibile su arXiv.

Gli scienziati sono da tempo alla ricerca di materiale organico in meteoriti e comete. Finora, è noto che sia questi zuccheri che alcune altre molecole precursori di aminoacidi, sono stati trovati in questi oggetti celesti. Sono state trovate anche prove di aminoacidi completamente formati.

Finora questo era il limite. Sebbene gli aminoacidi siano la base delle proteine, nessuno di questi ultimi componenti era stato trovato all’interno di un oggetto extraterrestre, fino ad ora.

Grazie alla tecnologia ad alta precisione degli strumenti utilizzati nello studio, è stato riconosciuto che la proteina emolitica trovata è piccola e composta principalmente da glicina e aminoacidi. Inoltre, aveva atomi di ossigeno, litio e ferro alle sue estremità, una disposizione mai osservata prima.

È importante menzionare che il documento contiene risultati che non sono stati ancora confermati. Tuttavia, in tal caso, questa scoperta potrebbe aggiungere preziose informazioni per svelare il mistero che circonda l’origine della vita sulla Terra.

Perché è importante qusta scoperta

Le proteine ​​sono macromolecole essenziali per lo sviluppo degli esseri viventi e trovarne una in un meteorite

rafforzerebbe le teorie che suggeriscono che la vita, o qualcosa di molto vicino, è arrivata sul nostro pianeta da un altro posto nello spazio ( Panspermia ).

Le proteine ​​sono piuttosto complesse, il che significa che molte cose dovrebbero accadere per caso per la loro formazione. Affinché l’emolitina si formi naturalmente nella configurazione trovata, la glicina dovrebbe formarsi per prima, forse sulla superficie dei grani di polvere spaziale. Successivamente, il calore per mezzo di nuvole molecolari avrebbe potuto indurre le unità di glicina a iniziare a legarsi nelle catene polimeriche, che a un certo punto potrebbero essersi evolute in proteine ​​completamente formate.

Inoltre, i ricercatori sottolineano che i gruppi di atomi sulla punta della proteina formano un ossido di ferro. Questo è stato visto in ricerche precedenti per assorbire i fotoni, un mezzo per dividere l’acqua in ossigeno e idrogeno, producendo così una fonte di energia che sarebbe anche necessaria per lo sviluppo della vita.