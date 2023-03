Ultime Notizie » Diretta Friburgo Juventus » Europa League: Juventus ai quarti con gli ex Fiorentina, 0-2 in casa del Friburgo

DIRETTA JUVE – La Juventus ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Dopo l’1-0 ottenuto allo Stadium, i Bianconeri si sono imposti in Germania con il risultato di 0-2 sul Friburgo.

Una partita caratterizzata dal calcio di rigore assegnato dopo revisione al VAR per un fallo di mano in area di Gulde per via del quale è stato poi espulso al 44′. Dal dischetto Vlahovic trasforma tornando così al gol dopo un lungo digiuno.

Nella ripresa, i tedeschi hanno cercato di rimontare il risultato e, a dire la verità, non sembrava giocassero in 1o uomini, ma probabilmente Allegri ha preferito far respirare, per non dire riposare, i suoi ragazzi. Con la qualificazione praticamente ottenuta, e grazie anche al vantaggio numerico, la testa è andata senza dubbio alla prossima sfida di campionato: il Derby d’Italia contro l’Inter di domenica sera.

A tempo scaduto è arrivato il secondo gol, ancora un ex Fiorentina: Federico Chiesa, subentrato al 70′ al posto di Dusan, ha segnato dopo aver colpito la traversa sull’azione precedente.

La Juventus è tra le migliori 8 squadre dell’Europa League.

La Juventus giocherá il suo decimo quarto di finale in una competizione europea in questo secolo: dal 2000 in poi é la squadra italiana che piú volte ha raggiunto questa fase.

Il tabellino di Friburgo-Juventus risultato esatto finale 0-2

Adesso riflettori puntati sul sorteggio dei quarti di Europa League, in programma domani venerdì 17 marzo alle ore 13 italiane.

Marcatori Gol: 45′ rigore Vlahovic (J), 95′ Chiesa (J).

FRIBURGO (3-4-3) – Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Sildillia, Eggestein (46′ Schmidt), Hofler, Gunter (74′ Weisshaupt); Doan (62′ Sallai), Gregoritsch (74′ Petersen), Holer (62′ Grifo). Allenatore Streich.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (84′ De Sciglio), Fagioli, Locatelli (84′ Barrenechea), Rabiot, Kostic (70′ Iling-Junior); Kean (91′ Soulé), Vlahovic (70′ Chiesa). Allenatore Allegri.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda). Ammoniti: 26′ Gulde (F), 56′ Vlahovic (J), 82′ Iling-Junior (J), 87′ Sallai (F), 88′ Streich (F). Espulso al 44′ Gulde per fallo di mano in area.