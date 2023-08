Ultime Notizie » celebrità » Raccolta Fondi per lo Sciopero di Hollywood: Successo per la Fondazione SAG-AFTRA

La richiesta della fondazione SAG-AFTRA per raccogliere fondi a sostegno dei partecipanti allo sciopero di Hollywood nella loro disputa con l’Alliance of Motion Picture and Television Producers sta ottenendo successo. Secondo i media locali, il presidente Courtney Vance ha annunciato che sono stati raccolti 15 milioni di dollari dall’inizio dello sciopero tre settimane fa.

Dwayne Johnson fa una donazione a 7 cifre!

Il primo contributo significativo alla causa dello sciopero è stato dato dall’attore Dwayne Johnson il 25 luglio, con una donazione a sette cifre. Successivamente, si sono uniti altri attori come George Clooney, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Matt Damon, Nicole Kidman, Oprah Winfrey, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e molte altre star.

Vance ha dichiarato che la fondazione sta affrontando un numero di richieste di aiuto di emergenza superiore alla norma, gestendone attualmente più di 30 volte.

L’organizzazione ha inviato una lettera a 2700 personalità con redditi elevati per chiedere il loro aiuto nella raccolta fondi per gli artisti in sciopero e le loro famiglie.

Sciopero per il rinnovo del contratto

Lo sciopero ha lo scopo di rinnovare i contratti collettivi del sindacato con i produttori e di vietare agli attori determinati tipi di conversazioni promozionali sui progetti in cui sono coinvolti, mettendo così fine al legame pubblicitario di Hollywood con i media.

Meryl Streep, una delle attrici che ha aderito alla causa, ha dichiarato alla rivista Variety che si sente fortunata:

“Ricordo i miei giorni da cameriera, donna delle pulizie, dattilografa e persino disoccupata. In questo sciopero mi sento fortunata di poter sostenere coloro che combatteranno una lunga azione contrastare il potente Golia”.

Gli effetti dello sciopero di Hollywood

Nel frattempo, la serie televisiva “Andor“, legata alla saga di “Star Wars“, ha già subito gli effetti dello sciopero. Le riprese nella contea di Buckinghamshire, nel Regno Unito, sono state interrotte e la demolizione del set, che include edifici futuristici e grandi astronavi, è iniziata. Il lancio della seconda stagione era previsto per il secondo semestre del 2024.