Ultime Notizie » Gianni Minà » Gianni Minà ha raggiunto il suo amico Maradona

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Gianni Minà, storico giornalista e amico intimo di Diego Armando Maradona. Nato a Torino, è stato anche un noto scrittore e conduttore televisivo. E’ morto poche settimane dopo il suo 85° compleanno (era nato il 17 maggio 1938).

“Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è mai stato lasciato solo ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più stretti. Un ringraziamento particolare al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di salutarci con calma”, è stata la pubblicazione apparsa questo lunedì sui suoi social network.

La carriera giornalistica di Gianni Minà è iniziata nel 1959 su Tuttosport, dove è anche stato direttore dal 1996 al 1998. Nel 1960, ha esordito su Rai come cronista sportivo per le Olimpiadi di Roma. Nel celebre programma sportivo Sprint, diretto da Maurizio Barendson, ha iniziato a diventare noto per la sua abilità a creare relazioni. I suoi documentari e lungometraggi hanno segnato un’epoca nella tv italiana dell’epoca.

Nel 1981, il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini gli ha conferito il Premio Saint Vincent come miglior giornalista televisivo dell’anno. Tra le sue interviste più memorabili c’è quella con Fidel Castro nel 1987. Ha anche incontrato il Dalai Lama, Jane Fonda, Franco Battiato, Massimo Troisi e Pino Daniele.

Gianni Minà ha avuto una forte relazione con Diego Armando Maradona e Pelé. Una delle sue immagini più famose è stata scattata durante una cena a Roma con Muhammad Ali, Sergio Leone, Robert De Niro e Gabriel García Márquez. I suoi documentari più noti riguardano Che Guevara, Rigoberta Menchú, il Subcomandante Marcos e Diego Maradona.

Gianni Minà è diventato grande amico di Maradona

E ha persino viaggiato in Argentina per assistere al suo matrimonio con Claudia Villafañe.

Il giornalista è famoso per aver fatto una delle confessioni più intime di uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Ha accompagnato Maradona durante la sua riabilitazione a Cuba.

Nella sua carriera e nelle molte interviste con il “numero 10“, Minà è stato uno dei pochi a comprendere il personaggio e la persona che era Diego. Nel 2009, un prestigioso quotidiano francese ha citato l’intervista inedita condotta da Gianni con Maradona nel maggio 2005.

In questa intervista, Maradona ha parlato della sua carriera e di argomenti delicati come la sua dipendenza dalla droga e le sue debolezze. Diego ha assicurato che non ha mai pensato di suicidarsi a causa della sua dipendenza: “In molti momenti della mia vita ho sofferto per mia madre, mia moglie Claudia e le mie figlie. A volte un giornale diceva ‘Maradona vuole uccidersi’, ma non è vero. Penso che chi vuole uccidersi sia un codardo che non vuole affrontare la vita. E ho deciso di affrontare la vita”.

Maradona ha dichiarato che le sue figlie, Dalma e Gianina, sono state la motivazione della sua vita. Ha ammesso di aver fatto errori, ma che tutto ciò che ha fatto bene è stato per loro. Ha anche confessato di aver iniziato con la droga all’età di 22 anni a Barcellona. Ha spiegato che all’inizio la droga lo faceva sentire forte, ma poi si è trasformata in un incubo e ha fatto soffrire le persone che gli volevano bene.

Durante l’intervista, ha parlato anche del suo secondo gol contro l’Inghilterra e di come fosse un sogno che aveva fin da bambino. Ha riconosciuto di non essere stato santo, ma di aver pagato a caro prezzo per i suoi eccessi. L’intervistatore, Gianni Minà, ha parlato del suo rapporto franco con Maradona e di come abbia sempre rispettato i suoi diritti. Ha anche detto che Maradona ha superato ogni avversità e pericolo nella sua vita. Alla fine, ha pagato il prezzo per il mondo del calcio e ora si prega per lui.